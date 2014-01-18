تبعیض مثبت برای احقاق حقوق زنان در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شریفی ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر نمونه هایی از از بین رفتن حقوق زنان مشاهده می شود که می توان برنامه های فرهنگی اجتماعی با هدف رفع این معضلات اجرا کرد.

وی با تاکید به اینکه این برنامه ها باید تاثیر ماندگار داشته باشد، ادامه داد: بخش اجتماعی ادارات می تواند با پرداخت ویژه در راستای تثبیت جایگاه زنان گام بردارند.

به گفته شریفی احساس نیاز برای اجرای برنامه هایی از این دست در وهله اول باید از سوی خود بانوان و مشاوران این حوزه در ادارات ایجاد شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار معتقد است این مهم می تواند عقب ماندگی های حوزه زنان را رفع کرده و تاثیرات ماندگار در تثبیت حقوق نیمی از افراد جامعه در بر داشته باشد.

اجرای ماهانه یک برنامه در حوزه زنان

در این جلسه همچنین مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل از اجرای ماهانه یک برنامه در حوزه زنان در استان خبر داد.

ماریا موسوی تاکید کرد: برنامه های ماهانه با پیشنهاد دستگاه ها و با هدف ایجاد تاثیر ماندگار در حوزه زنان اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری دو همایش ویژه بانوان در دهه فجر خبر داد و افزود: همایشها در روزهای 19 و 21 بهمن ماه سال جاری با مشارکت صدا و سیما، شهرداری، تبلیغات اسلامی، بهزیستی، کمیته امداد، کانون مساجد، هلال احمر، ارشاد اسلامی و سایر دستگاه های عضو کارگروه بانوان برگزار خواهد شد.

به گفته موسوی این دو همایش در نظر دارد زمینه معرفی جایگاه زن در انقلاب اسلامی، معرفی زنان برجسته استان در حوزه های مختلف و ایجاد زمینه های همفکری دستگاه ها برای افزایش فعالیت در حوزه بانوان را فراهم سازد.

وی تاکید کرد: در دو روز برگزاری همایش ویزیت رایگان زنان در مراکز درمانی، عضویت رایگان زنان در کتابخانه های عمومی استان، بازدید رایگان از موزه ها و پذیرش درخواست خارج از نوبت کارت هوشمند ملی در مرکز ثبت احوال اردبیل در نظر گرفته شده است.