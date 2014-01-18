جرائم اينترنتي در حال تغيير ماهيت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار " اسماعيل احمدي مقدم " در حاشيه بازديد از شرکت " فن آوران ناجي " با اشاره به اينکه زندگي انسان به مرحله اي رسيده است که بدون عرصه ديجيتال قابل تصور نيست ، اظهار داشت : گسترش روز افزون فضاي مجازي و فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در سالهاي اخير و تأثيرهاي آن در حيات بشري در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به روشني نمايان مي باشد و در اين خصوص بيش تر روشهاي سنتي ارتکاب جرم به روشهاي نوين، تبديل شده است.

وي بيان داشت : در سراسر جهان تسريع و تعديل در فرآيند تبادل دانش و اطلاعات از طريق فضاي سايبري نقش بسيار كليدي در دستيابي به توسعه منابع انساني و رشد اقتصادي دارد ، در اين راستا اگر بخواهيم تمدن ساز باشيم بايد در اين حوزه طراز اول باشيم.

اين مقام ارشد انتظامي ادامه داد : جرائم اينترنتي در حال تغيير ماهيت از جرائم سخت افزاري به جرائم نرم‌افزاري هستند و پليس فتا در اين حوزه درخصوص افزايش کشفيات نسبت به پليس هاي سايبري کشورهاي توسعه يافته و برقراري امنيت در فضاي مجازي موفقيت هاي شايان ذکري را کسب کرده است .

رئیس پليس کشور تصريح کرد : انحصار قدرت سايبري در دست کشورهاي بزرگ و توسعه يافته است و آنها تلاش مي کنند از اين انحصار براي سلب استقلال کشورهاي ديگر استفاده کنند بنابراين ايجاد امنيت و مبارزه با جرايم سايبري دفاع از استقلال و پيشرفت کشور است .

فرمانده نيروي انتظامي ضمن اشاره به اينکه با پيشرفت فضاي مجازي در کشور، جرائم نيز بسرعت روبه افزايش است، تصريح کرد: افزايش و ارتقاء توان اين پليس بيش از سرعت جرائم بوده بگونه‌اي که توانسته‌ايم فاصله‌ها را کاهش دهيم.

وي تصريح کرد : در سراسر جهان پليس هاي سايبري و مجموعه هاي امنيت سايبري نياز به دانش روز دارند و در اين رابطه بايد اقدام به خريد ابزار و نرم افزاراز کشورهاي ديگر نمايند که اين خود ممکن است از يک لحاظ منجر به توليد ضد امنيت شود بنابراين سعي بر توليد مي کنند که در اين صورت بايد مجموعه اي علمي و فني در کنارشان رشد کند .