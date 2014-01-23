220 هزار شهید در گلزارهای شهدا آرمیده اند/ اجرای طرح سپاس با رویکرد مراجعه خادم به مخدوم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن انصاری صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دفتر وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه آفرین در هشت سال دفاع مقدس، واگذاری تصدیها به افراد شایسته و بومی گزینی در این نهاد یک حرکت مثبت و ارزنده است.

وی طرح سپاس را با رویکرد مراجعه خادم به مخدوم را یکی دیگر از برنامه های فرهنگی ارزشمند توصیف کرد که با تکریم و نیازسنجی های تخصصی جامعه هدف، در ابعاد مختلف فرهنگی و آموزشی و اجتماعی صورت می‌گیرد.

کمبود اعتبار و حرکت کند ساماندهی گلزار شهدا

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: سالانه 500 هزار دیدار و ملاقات و سرکشی با جامعه هدف صورت می‌گیرد.

انصاری با اشاره به سامان دهی گلزارهای شهدا که مدتی است به علت کمبود اعتبار به کندی پیش می رود اظهار امیدواری کرد: عملیاتهای ساماندهی پروژه ها گلزارها ی شهدا ء تا کنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی گلزارهای شهداء به فرموده امام راحل را " امام زادگان عشق " نامید که می تواند حامل پیام های مهمی برای توسعه و ترویج فرهنگ ارزشی شهید و شهادت و ایثار باشد.

52 درصد گلزارهای شهدای ساماندهی شده است

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور از ساماندهی 52 درصد از گلزارهای شهدای کشور خبر داد و گفت: در کشور 19 هزار گلزار شهدا وجود دارد.

انصاری با اشاره به بیست و دوم اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید که به عنوان روز شهید نامگذاری شده است گفت: به دلیل نزدیکی این روز با ایام پایانی سال و عید نوروز تاکنون توجه مناسبی توسط رسانه ها و مردم به این روز نمی شده است.

وی گفت: امسال در برنامه است که برای اینکه نشان دهیم در جمهوری اسلامی نیز روزی به نام شهید وجود دارد این روز را پررنگ تر برگزار کنیم.

از هر فرصتی در جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت بهره گیری شود

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هدف از سفر هیئت این بنیاد به استان سمنان را بررسی عملکرد و فعالیت ها و نیازها و مشکلات بنیاد شهید وامور ایثارگران این استان ذکر کرد.

وی با تأکید بر اینکه گسترش و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت نیاز امروز جامعه است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که استکبار جهانی به دنبال خدشه دار کردن مبانی دینی ما و تهی کردن افکار جوانانمان از ارزش های دینی و انقلابی است، باید از هر فرصتی در جهت گسترش فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت بهره گیریم.

همه ما در مقابل عظمت و بزرگی خانواده شهدا و ایثارگران مدیونیم

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه و عظمت خانواده شهدا گفت: همه ما در مقابل عظمت و بزرگی خانواده شهدا و ایثارگران می مانیم.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با اشاره به اینکه امروز هر چه داریم به برکت خون های پاک شهدا و ایثار گری های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است، تصریح کرد: رسالت امروز همان ادامه دادن مسیری است که شهدا ترسیم کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیون شهدا و خانواده معظم شهیدان هستیم گفت: همه ما بدهکار به شهدا بوده و باید با تکریم خانواده شهدا این دین را ادا کنیم.

حسابی که خداوند برای شهید باز کرده است برای انبیا باز نکرده است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان افزود: اسلام برای سه گروه انبیاء، علما و شهدا حساب ویژه ای باز کرده است که حساب شهدا در این گروه ویژه تر است.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه ارزش این افراد به این است که در خدمت اسلام، نظام و مردم هستند گفت: این سه دسته به قیامت نیز منتقل می شود و این سه گروه در قیامت نیز شفاعت می کنند.

وی گفت: حسابی که خداوند برای شهید باز کرده است برای انبیا باز نکرده است و احترام خاصی برای شهید و خانواده شهدا قایل شده است.

گلزارهای شهدا به قطب های فرهنگی تبدیل شود

امام جمعه سمنان با بیان اینکه گلزارهای شهدا باید همانند امام زادگان به قطب های فرهنگی تبدیل شود گفت: در گلزارهای شهدا باید افرادی باشند که شهدا را معرفی و فعالیت های فرهنگی انجام دهند.

آیت الله شاهچراغی، تجلیل از شهید را تجلیل از خدا دانست و گفت: سراغ خانواده شهدا باید بیشتر رفت و خاطرات آنها را جمع آوری و به نسل های آینده منتقل ساخت.

وی در پایان با تأکید بر اینکه گسترش و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت نیاز امروز جامعه ما است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که استکبار جهانی به دنبال خدشه دار کردن مبانی دینی ما و تهی کردن افکار جوانان کشورمان از ارزش های دینی و انقلابی است، باید از هر فرصتی در جهت گسترش فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت بهره گیریم.