نسبت وحی و شهود عرفانی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری انجمن کلام حوزه علمیه نشست علمی نسبت وحی و شهود عرفانی برگزار می‌شود.



در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی؛ دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث و دکتر همایون همتی و دکتر افضلی دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد.



این نشست دوشنبه 14 بهمن ماه از ساعت 15 سالن نشست‌های مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکیلیان، پلاک شش برگزار می‌شود.

همچنین در خبر دیگری از این مؤسسه آمده است: درسگفتار ترم زمستان و بهار آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد با موضوع تفسیر قرآن در حکمت متعالیه از فردا 7 بهمن ماه در این مؤسسه آغاز می شود.