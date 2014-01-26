  1. دين، حوزه، انديشه
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۸

نسبت وحی و شهود عرفانی بررسی می شود

نسبت وحی و شهود عرفانی بررسی می شود

نشست علمی «نسبت وحی و شهود عرفانی» با حضور کارشناسان دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری انجمن کلام حوزه علمیه نشست علمی نسبت وحی و شهود عرفانی  برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی؛ دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث و دکتر همایون همتی و دکتر افضلی دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد.

این نشست دوشنبه 14 بهمن ماه از ساعت 15 سالن نشست‌های مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکیلیان، پلاک شش برگزار می‌شود.

همچنین در خبر دیگری از این مؤسسه آمده است: درسگفتار ترم زمستان و بهار آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد با موضوع تفسیر قرآن در حکمت متعالیه از فردا 7 بهمن ماه در این مؤسسه آغاز می شود.

کد مطلب 2221539

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