به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نصرتی ظهر یکشنبه در همایش فرماندهان مرزبانی خراسان جنوبی در بیرجند افزود: یکی از برنامه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح برنامه آموزشی و آگاه‌سازی برای تمامی نیروهای نظامی و انتظامی است.

وی بیان داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها مرجع قضایی نیروهای مسلح محسوب می شود و تمامی مشکلات و جرائم نیروهای مسلح اختصاص به این سازمان دارد.

رئیس سازمان نیروهای مسلح فلسفه وجودی این سازمان را ایجاد سازمانی برای رسیدگی به مشکلات وجرائم نیروهای مسلح در حفظ و شأن آن‌ها دانست.

وی به تأثیرگذاری این سازمان در مجازات های نیروهای مسلح اشاره و بیان داشت: در جامعه اسلامی نیاز است که کارگزاران و مسئولین از سلامت اداری و سلامت کاری برخوردار باشد.

نصرتی در ادامه به بحث قانون بکارگیری سلاح اشاره و بیان کرد: قانون بکارگیری سلاح از مواردی است که می تواند آثار و پیامدهای خاصی داشته باشد و امروز مرزبانان با توجه به آگاه سازی که صورت می گیرد مشکلی ندارند.

وی به حوادث مرزی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل شکست نیروها مشکل حفاظتی و یا قصور در رفت و آمد با نیروهای ناشناس است.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال فرصت برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: نیروهای مرزبانی از هوشیاری لازم و آموزش کافی برخوردار باشند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی با بیان اینکه همه سربازان در مرزها یک امانت هستند، تصریح کرد: باید فرماندهان با تدابیر ویژه ای در مباحث اعتقادی، عقیدتی، فرهنگی برخورد کنند تا برای همیشه سرباز نظام و انقلاب بمانند.

وی بادامه داد: مباحث فرهنگی نیز در مرزبانی باید مورد توجه باشد زیرا می تواند بخشی از آلودگی های جامعه و نیروهای مسلح را جلوگیری کند.

نصرتی با تاکید بر اینکه در مباحث اعتقادی و تقوا در مرزبانی باید بیش از گذشته کار شود، تصریح کرد: وحدت بین مرزبانی و مردم مستحکم تر شود که مردم بهترین مرزبانان در کشور هستند.