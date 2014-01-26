چهار تن چوب قاچاق در شاهرود کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شوکتی نیا بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه انجام بازرسی و کنترل یگان های حفاظت منابع طبیعی شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه چهار تن چوب قاچاق توسط یگان های حفاظت منابع طبیعی ضبط شده است گفت: این محموله چوب کشف شده از نوع درختان تاغ، خودرو و طبیعی و به تعداد 500 اصله درخت است.

وی با اشاره به اینکه این میزان چوب قاچاق در مناطق دهستان طرود و چاه جان با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود از متخلفان کشف و ضبط شد خاطرنشان کرد: درختان کشف شده از متخلفان عمری حدود 30 تا 50 ساله داشتند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود ارزش ریالی و خسارت های وارده به منابع طبیعی این چوب های قاچاق کشف شده را 80 میلیون تومان برآورد کرد و گفت: البته اگر برای مزایده فروش گذاشته شود ارزش ریالی این چوب ها به طور دقیق مشخص می شود.

وی تصریح کرد: دو نفر متهم که از قاچاقچیان معروف هستند و نسبت به قطع و حمل آن اقدام کرده بودند دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شهرستان شاهرود می شوند.

شوکتی نیا با اشاره به اینکه قطع و حمل هرگونه درخت و چوب جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود افزود: تبدیل چوب های قاچاق به ذغال و انتقال آن به خارج از استان و فروش آن از اهداف و انگیزه های متخلفان بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود در خاتمه با تاکید بر اینکه درختان تاغ خودرو یکی از درختان و گونه های با ارزش کویری بوده که برای جلوگیری از فرسایش خاک و تحلیف دام مورد استفاده قرار می گیرد بیان کرد: بهترین مکان کاشت این درختان در مناطق بیابانی طرود و خارطوران شهرستان است.