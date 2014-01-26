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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۷

شوکتی نیا:

چهار تن چوب قاچاق در شاهرود کشف و ضبط شد

چهار تن چوب قاچاق در شاهرود کشف و ضبط شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود از کشف و ضبط چهار تن چوب قاچاق درخت تاغ توسط یگان های حفاظت منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شوکتی نیا بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه انجام بازرسی و کنترل یگان های حفاظت منابع طبیعی شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه چهار تن چوب قاچاق توسط یگان های حفاظت منابع طبیعی ضبط شده است گفت: این محموله چوب کشف شده از نوع درختان تاغ، خودرو و طبیعی و به تعداد 500 اصله درخت است.

وی با اشاره به اینکه این میزان چوب قاچاق در مناطق دهستان طرود و چاه جان با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود از متخلفان کشف و ضبط شد خاطرنشان کرد: درختان کشف شده از متخلفان عمری حدود 30 تا 50  ساله داشتند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود ارزش ریالی و خسارت های وارده به منابع طبیعی این چوب های قاچاق کشف شده را 80 میلیون تومان برآورد کرد و گفت: البته اگر برای مزایده فروش گذاشته شود ارزش ریالی این چوب ها به طور دقیق مشخص می شود.

وی تصریح کرد: دو نفر متهم که از قاچاقچیان معروف هستند و نسبت به قطع و حمل آن اقدام کرده بودند دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شهرستان شاهرود می شوند.

شوکتی نیا با اشاره به اینکه قطع و حمل هرگونه درخت و چوب جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود افزود: تبدیل چوب های قاچاق به ذغال و انتقال آن به خارج از استان و فروش آن از اهداف و انگیزه های متخلفان بوده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود در خاتمه با تاکید بر اینکه درختان تاغ خودرو  یکی از درختان و گونه های با ارزش کویری بوده که برای جلوگیری از فرسایش خاک و تحلیف دام مورد استفاده قرار می گیرد بیان کرد: بهترین مکان کاشت این درختان در مناطق بیابانی طرود و خارطوران شهرستان است.

کد مطلب 2222131

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