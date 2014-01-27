حضور سرزده نایب رئیس شورای شهر تهران در جمع آتش نشانان

به گزارش خبرگزاري مهر، مرتضی طلایی با اشاره به حضور آتش نشانان ایستگاه حسن آباد در حادثه حریق خیابان جمهوری با بیان این که حادثه از دست دادن دو خانم که برای تامین معاش خود کار می کردند بسیار ناگوار و تاسف بار بود و افکار عمومی جامعه را بسیار جریحه‌دار ساخت، تاکید کرد: حوادث این چنین باید زمینه ای باشد برای رفع نقایص آینده، اما متاسفانه شاهیدم برخی به جای آرام کردن در حال دامن زدن به این موضوع هستند به طوریکه برخی اظهار نظرهایشان باعث می‌شود که افکار عمومی بیشتر جریحه دار شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این حادثه بهانه ای برای تسویه حساب‌های سیاسی و مسائل حاشیه‌ای عده‌ای شد و این شرایط نباید به روند کار و خدمت گذاری عزیزان آتش نشان خدشه ای وارد کند .

نایب رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: طی روزهای آینده به نمایندگی از طرف مردم با خانواده های داغدار این دو جان باخته ملاقات خواهیم کرد و با ابراز همدردی با جامعه و خانواده عزادار این 2 شهروند سعی کنیم که فضای هیجان را از این مسئله دور کنیم و اما در عین حال باید مراقب باشیم کارکنان مجموعه ای مثل آتش نشانی که روزانه با صدها عملیات امدادی و جان و مال مردم مواجه هستند دچار دلسردی نشوند.

وی گفت : در نخستین اظهار نظری هم که درباره این حادثه داشتم تاکید کردم در چنین مواردی اول باید دید مکان مورد نظر که طعمه حریق شده استاندارد بوده است یا خیر، آیا این کارگاه اصول ایمنی را رعایت کرده است و بسیاری سئوالهای دیگر که در این زمینه می توان مطرح کرد اما متاسفانه هیچ وقت به این مسائل توجه نمی‌شود.

طلایی با بیان این که مردم تهران هیچگاه خدمات آتش نشانی و تلاشهای آتش نشانان برای حفظ ایمنی شهر را فراموش نخواهند کرد گفت: سازمان آتش نشانی با انجام حدود 50000 عملیات در سال، در سال جاری بالغ بر 1200 نفر شهروند را در حوادث آتش سوزی نجات داده و روند فوتی‌های ناشی از آتش سوزی در سالهای گذشته از 30 نفر در سال به 11 نفر کاهش داشته که این آمار برای یک مجموعه امدادی آمار قابل توجهی است .

نایب رئیس شورای شهر تهران، نام آتش نشانان را هم ردیف با مفاهیمی چون ایثار ، شهامت و ازخودگذشتگی دانست و گفت : وقتی یک آتش نشان از عزیزترین داشته خود که همانا جانش است می گذرد و برای نجات یک همنوع تن به آتش می زند ، این موضوع اوج قله انسانیت است .

طلایی در عین حال تصریح کرد: حادثه حریق خیابان جمهوری نیاز به کار کارشناسی دارد و باید متخصصان مربوطه این مسئله را بررسی های لازم را انجام دهند که البته این اقدامات به دستور شهردار تهران در حال پیگیری و انجام است.

وی تاکید کرد: اعضای شورای شهر تهران هیچ گونه اظهار نظر غیر تخصصی و غیر کارشناسی را در هیچ حوزه ای قبول نمی‌کنند.

بر اساس این گزارش قاسم اصفهانی رئیس منطقه 5 عملیات آتش نشانی نیز که در این دیدار حاضر بود به نمایندگی از سوی عموم آتش نشانان شهر خطاب به نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: تقاضا داریم جناب عالی به عنوان نماینده مردم این پیام ما را به مردم و شهردار تهران برسانید که "آتش نشانان لحظه در خدمت و تامین ایمنی شهر و مردم درنگ نخواهد کرد و هیچ موضوعی نمی تواند در روند کار این مجموعه خللی وارد کند".