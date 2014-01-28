پارک علم و فناوری مقدمه ارتباط صنعت و دانشگاه است

اقبال عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به ضرورت ورود علوم جدید و افزایش تعامل حوزه صنعت و دانشگاه در استان تصریح کرد: این مجموعه می تواند ارتباط بخش صنعتی و دانشگاهی را توسعه داده و زمینه ورود علوم متناسب با نیاز صنعت استان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بین حوزه های ذکر شده تعامل قابل قبولی وجود ندارد، ادامه داد: به همین دلیل راه اندازی پارک علم و فن آوری می تواند خلا موجود را رفع کند.

به گفته عباسی علاوه بر این پارک علم و فن آوری می تواند زمینه شناسایی نخبگان و تخصیص بهینه وظایف را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید به ضرورت تجاری سازی اختراعات و کشفیات نخبگان علمی استان، اضافه کرد: در پارکهای علم و فناوری نیاز صنعت، دانشگاه و بازرگانی مشخص شده و زمینه تجاری سازی علوم نیز فراهم می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار از اجرای مقدمات راه اندازی پارک علم و فن آوری استان خبر داد و افزود: این گروه از مجموعه های علمی در بسیاری از استانهای شاخص کشور راه اندازی شده و به دلیل وسعت تولیدات و فعالیتهای علمی ضروری است در اردبیل نیز راه اندازی شود.