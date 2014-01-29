رفع مشکل فنی سایت هدفمندی یارانه ها/ واگذاری پهنای باند مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کمیته راهبری اجرای نظام پایش شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان کلیه دستگاه های اجرایی و به میزبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

این کمیته وفق اقدام تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده تا برای امکان ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، ‌منطقه ای و بین المللی،‌ نظام پایش شاخص های ICT را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و ابلاغ کند،‌ تشکیل شد و هدف اصلی آن هماهنگ سازی دستگاه ها برای اجرای عملیات پایش که بر اساس برنامه ریزی ها، در سال جاری اجرایی می شود،‌ است.

نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر یک برنامه ساخت یافته 20 ساله برای کشور وجود دارد که تاکنون 8 سال از اجرای آن سپری شده و بر اساس آمارهای موجود، اغلب پارامترهای کمی تعریف شده، محقق نشده است.

وی افزود: از سوی دیگر تاکنون 15 درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه محقق شده که در فرصت کوتاه باقی مانده باید 85 درصد مابقی اجرایی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: با اصلاح سیاست ها و روشهای اجرایی می توان اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه کشور را محقق کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه با مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت های موجود، می توان سرویس های مختلف را به متقاضیان ارائه کرد گفت: طی چند روز گذشته و به دنبال اعلام صورت گرفته، تعداد زیادی از مردم به سایت معرفی شده در خصوص یارانه ها مراجعه کردند که به دلیل عدم پیش بینی الزامات فنی، با برخی مشکلات مواجه شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر و با تمهیدات اندیشیده شده نظیر در اختیار قراردادن پهنای باند مناسب و انتقال اطلاعات به دیتا سنترهای موجود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشکلات فنی، بر طرف شده است.

جهانگرد تصریح کرد: به منظور پیاده سازی، مدیریت و کنترل پیشرفت برنامه ها در حوزه ICT نیازمند زبان و استانداردهای مشترک هستیم.

وی با بیان اینکه شاخص های اندازه گیری، یکی از ابزارهایی است که می تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد تاکید کرد: پایش شاخصهای ICT در گذشته نیز صورت می گرفته و 9 دستگاه شاخص هایی را برای این منظور تعریف کرده بودند اما برای تحقق مدیریت یکپارچه، شاخص های پایش ICT تعریف شده که امیدواریم با یک تقسیم کار در سطح ملی، این طرح اجرایی شود.