علیرضا جهانگیریان در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های سازمان هواپیمایی پس از توافق ژنو اظهار داشت: برنامه ما تسهیل شرایط تسهیلات دهی به ایرلاین ها است که آنها بتوانند از تسهیلات لازم برای نوسازی ناوگان استفاده کنند.

وی افزود: همچنین به دنبال این هستیم تا قطعات هر چه سریعتر وارد کشور شود و در این موضوع با کمک صندوق توسعه ملی تسهیلات لازم را برای ایرلاین ها فراهم می کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه درخواست تسهیلات 400 میلیون دلار را به صندوق داده ایم، گفت: تا دو هفته دیگر قطعات جدید هواپیما وارد کشور می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص روند تغییرات در پروازها کاهشی بوده است، گفت: شرکت های هواپیمایی برای ورود قطعات درخواست تسهیلات را داده اند.