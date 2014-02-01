عبدالجبار کاکایی دبیر هشتمین جشنواره شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این جشنواره در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد، از اعلام فراخوان آن در هفته آینده و تمرکز دستاندرکاران جشنواره بر راهاندازی سایت دائمی جشنواره شعر فجر در حال حاضر خبر داد.
بارگذاری نظرات کاربران درباره اشعار ارسالی روی سایت جشنواره
کاکایی گفت: راهاندازی سایت جشنواره از جهت اینکه به داوری آثار کمک میکند، اهمیت بسیاری دارد؛ در واقع آثاری که به جشنواره ارسال میشود، در سایت جشنواره شعر فجر آپلود (بارگذاری) میشود و ما میتوانیم نظر کاربران و نخبگان شعر و ادبیات را درباره این آثار بگیریم و همه چیز به صورت شفاف در سایت انجام میشود. البته منظور از کاربران، اعضایی است که آثارشان را ارسال میکنند و یا با شرایط خاصی که در سایت اعلام خواهد شد، عضو آن میشوند.
امکان اطلاعیابی شرکت کنندگان از روند داوری آثارشان به صورت آنلاین
وی افزود: داوری جشنواره به همان شکل قدیمی و سنتی که پرینت گرفته میشد و به داوران داده میشد، انجام میشود. ارسال آثار هم از طریق پست الکترونیکی و از طریق در سایت جشنواره صورت خواهد گرفت و نتایج داوری در مراحل اول، دوم و سوم، روی سایت قرار خواهد گرفت و شرکت کنندگان به صورت شفاف از روند داوری مطلع خواهد شد، هم نظر داوران را میبیند، هم نظر کاربران را، هم وضعیت دیگر آثار ارسالی را میتواند ببیند.
راهاندازی سایت دائمی جشنواره شعر فجر تا 8 روز دیگر
دبیر جشنواره شعر فجر امسال همچنین با بیان اینکه در سایت این جشنواره که تا حدود یک هفته دگر راهاندازی خواهد شد، نظرسنجی درباره اشعار ارسال هم انجام میشود، گفت: با قابلیتهایی که پیشبینی کردهایم این سایت جدای از اطلاعرسانی جشنواره، به فرآیند داوری هم کمک خواهد کرد. سایت جشنواره در طول سال هم به عنوان سایت رسمی و اصلی جشنواره شعر فجر، پشتیبانی خواهد شد. ما در حال حاضر مشغول طراحی و برنامهریزی برای سایت هستیم و فکر میکنم تا حدود 8 روز دیگر راهاندازی شود.
بخشهای جنبی جشنواره امسال، کدامها است؟
کاکایی با بیان اینکه همه این اتفاقات بخش جنبی جشنواره شعر فجر را تشکیل میدهد که بررسی آثار بخش شعر سنتی (کلاسیک)، شعر آزاد و نو، شعر بومی و اقلیمی (زبانهای محلی)، شعر محاوره و شعر کودک و نوجوان را مد نظر خواهد داشت، افزود: علاوه بر این، ما انتخاب شاعر صاحب تالیفات و کتاب هم خواهیم داشت چون برخی از شعرا موفق شدهاند اشعارشان را از طریق ناشر چاپ کنند که برای آنها هم یک هیئت انتخاب خواهیم داشت. البته به این مسئله هم واقف هستیم که ممکن است تعداد آثار اینچنینی که در سالهای 91 و 92 چاپ شدهاند، اندک باشد اما به هر حال این هم یکی از قسمتهای بخش جنبی جشنواره شعر فجر خواهد بود.
تشکیل اتاق فکر در کنار شورای سیاستگذاری برای انتخاب بهترین شاعران از همه نحلهها
وی همچنین گفت: در بخش اصلی نیز، شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره شعر فجر و کمیتهای به نام «اتاق فکر» که طی روزهای آینده تشکیل خواهد شد، یک هیئت عاالی انتخاب تشکیل خواهد داد از منتقدان معروف و تالیف که این هیئت از بین چهرههای مطرحِ در نحلههای شعری و گروههایی که بر اساس رویکرد علمیشان در حوزه شعر شناخته میشوند، مثل شعرِ زبان، شعر انقلاب، شعر دگراندیش یا مستقل، شعر دهه 70، غزل پست مدرن، کوتاهسراها و غیره، شاعرانی را انتخاب و آنها را به جشنواره معرفی میکند و جشنواره هم برای این افراد، امکان شعرخوانی در 3 شب در یکی از تالارهای بزرگ تهران فراهم میکند.
شعرخوانی نمایندگان طیفهای مختلف طی 3 شب در اردیبهشت 93
دبیر هشتمین جشنواره شعر فجر نمایش اصلی جشنواره شعر فجر را این سه شب شعرخوانی برشمرد و بار دیگر تاکید کرد: شاعرانی که در این سه شب شعرخوانی میکنند، از همه نحلههای فکری خواهند بود. پیشنهاد خود من این است که هر کدام از این نحلهها هم یک کمیته انتخاب بگذارند و مثلاً آنهایی که در حوزه غزلِ فرم و یا پست مدرن کار میکنند، به نتیجهای واحد برسند و بگویند نماینده ما در این مراسم فلان شاعر که از قابلیتهای بیشتری برخوردار است. البته در نهایت کمیته عالی انتخاب است که شاعران را برای شعرخوانی در این شبها انتخاب خواهد کرد اما سعی خواهد شد در این انتخاب همه نگاهها دربرگرفته شود.
جشنواره هشتم، بخشی با عنوان انتخاب بهترین شاعر از نگاه مردم ندارد
کاکایی درباره اینکه آیا امسال هم بخش انتخاب بهترین شاعر از نگاه مردم که از دوره قبل کلید خورد، برقرار است؟ گفت: خیر، چنین بخشی نداریم چرا که در حال حاضر ما فاقد مکانیسمی هستیم که برای انتخاب چنین شاعری باید وجود داشته باشد. توضیح اینکه جشنواره شعر فجر با جشنواره فیلم فجر که چنین بخشی (انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم) دارد، و اساساً ساختار کلام با ساختار سینما و تصویر تفاوت دارد.
