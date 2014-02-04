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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

رمان نویسنده کانادایی برنده بوکر ترجمه شد

رمان نویسنده کانادایی برنده بوکر ترجمه شد

ترجمه رمان «بئاتریس و ویرژیل» نوشته یان مارتل، به طور مشترک توسط کاوه فولادی‌ نسب و مریم کهنسال نودهی به پایان رسید.

کاوه فولادی نسب مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این رمان گفت: «بئاترین و ویرژیل» اثری است که در فضایی فانتزی روایت می‌شود و به نوعی با اتفاقات جنگ جهانی دوم مرتبط است. این کتاب که نوشته یان مارتل نویسنده کانادایی است،‌ در سال 2008 به چاپ رسیده است.

وی افزود: با توجه به این که مارتل، در رشته فلسفه تحصیل کرده است، یک نگاه فلسفی نسبت به اتفاقات جنگ جهانی دوم و هولوکاست دارد. شخصیت اصلی این داستان، یک نویسنده به نام هنری است که یکی از هوادارانش برایش نمایشنامه‌ای می‌فرستد که یک میمون و یک قاطر، شخصیت‌های اصلی آن نمایشنامه هستند. کودکان و مخاطبان به قصد بازی و شوخی با این دو شخصیت روبرو می‌شوند و آن‌ها را می‌کشند...

این مترجم در ادامه گفت: فانتزی بودن داستان از قسمتی که از آن تعریف کردم، مشخص می‌شود. این نویسنده به خاطر کتاب قبلی‌اش «زندگی پای»(Life Of Pi) برنده جایزه بوکر شده است و «بئاترین و ویرژیل» هم از کتاب‌های شرت‌لیست جایزه بوکر بوده است.

فولادی‌نسب گفت: این رمان را به طور مشترک با مریم کهنسال نودهی همسرم ترجمه کرده‌ایم که نسخه ترجمه این رمان، 300 صفحه شده است. کار ترجمه به پایان رسیده و یک بار هم ویراستاری‌اش را انجام داده‌ام. در حال حاضر مشغول اعمال ویرایش نهایی متن هستیم تا آن را به یک ناشر تحویل بدهیم.

کد مطلب 2228624

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