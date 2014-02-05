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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

رای الیوم بررسی کرد؛

ماهیت فرمانده گردان زنان داعش در سوریه

ماهیت فرمانده گردان زنان داعش در سوریه

یک رسانه عرب زبان در گزارشی با اشاره به تشکیل گردان دخترانه الخنساء به بررسی ماهیت فرمانده این گردان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم گزارش داد: داعش یکماه پس از تسلط بر استان الرقه گردان زنان به نام الخنساء تشکیل داد.

این رسانه می نویسد: بر اساس گزارشهای دریافتی گردان الخنساء از سوی فردی به نام «ام ریان» با تابعیت تونسی فرماندهی می شود.

ام ریان به همراه همسرش از عراق جذب داعش شده است و در زمره دهها نفری است که از سوی داعش جذب شده‌اند و به الرقه رسیده‌اند.

این گردان ماموریت هایی مانند بازرسی زنان نقابدار برای اطلاع از هویت آنها و زیر نظر گرفتن تمامی حرکت و رفتارهای زنان الرقه دارند.

مقر این گردان در یک هتل است و ماموریت مراقبت از زندانیان زن را نیز برعهده دارند.اعضای این گردان را دختران مجردی که سن آنها 18 تا 25 سال است و حقوق دویست دلار دریافت می کنند تشکیل می دهند.

کد مطلب 2230041

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