ماهیت فرمانده گردان زنان داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم گزارش داد: داعش یکماه پس از تسلط بر استان الرقه گردان زنان به نام الخنساء تشکیل داد.

این رسانه می نویسد: بر اساس گزارشهای دریافتی گردان الخنساء از سوی فردی به نام «ام ریان» با تابعیت تونسی فرماندهی می شود.

ام ریان به همراه همسرش از عراق جذب داعش شده است و در زمره دهها نفری است که از سوی داعش جذب شده‌اند و به الرقه رسیده‌اند.

این گردان ماموریت هایی مانند بازرسی زنان نقابدار برای اطلاع از هویت آنها و زیر نظر گرفتن تمامی حرکت و رفتارهای زنان الرقه دارند.

مقر این گردان در یک هتل است و ماموریت مراقبت از زندانیان زن را نیز برعهده دارند.اعضای این گردان را دختران مجردی که سن آنها 18 تا 25 سال است و حقوق دویست دلار دریافت می کنند تشکیل می دهند.