نسل جوان عطش آشنایی با دستاوردهای انقلاب را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی عصر چهارشنبه در جشن انقلاب جوانان هلال احمر استان اردبیل افزود: ایام دهه فجر و برگزاری جشن های پیروزی انقلاب با حضور مردم می تواند این دستاوردها را به نسل جوان معرفی کند و باید از این فرصت استفاده کرد.

وی دهه فجر را فرصتی برای تجدید بیعت دوباره با آرمان­های امام­خمینی (ره)، انقلاب و رهبری دانست و ادامه داد: نهادهای مدنی و اجتماعی فعال باید در زمینه تبیین، بازگویی و انتقال ارزش های انقلاب برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به ارتباط مستمر این سازمان با نسل جوان تاکید کرد: در راستای تحقق آشنایی و تبیین دستاوردها هلال احمر اردبیل بیش از 180 عنوان برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، درمانی و امدادی برای دهه فجر تدارک دیده است.

وی با بیان اینکه این برنامه ها از ابتدای آغاز ایام دهه فجر به اجرا گذاشته شده است، یادآور شد: از شاخص­ترین برنامه های جمعیت هلال احمر در دهه فجر، اجرای طرح کاروان­های سلامت، اردوهای جهادی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان، جشن انقلاب و مسابقات ورزشی است.

غیبی تصریح کرد: در ایام دهه فجر جمعیت هلال احمر استان اردبیل با اجرای طرح کاروان سلامت اقدام به ویزیت و ارائه خدمات دارویی رایگان در روستای محروم استان کرده که این طرح تا پایان دهه فجر تداوم خواهد داشت.

وی همچنین دیدار با سالمندان و توزیع بسته­های غذایی در مناطق محروم را از دیگر برنامه­های این ایام بویژه در حوزه کاروان سلامت برشمرد و متذکر شد: تعدادی از این برنامه­ها در حال اجرا و تعدادی نیز در ایام پیش رو اجرایی می­شود.