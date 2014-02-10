  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۴

دانشگاه‌های ممتاز و خوب چین ارزیابی شدند / تبدیل وضعیت دانشگاه‌های خوب به ممتاز

دانشگاه‌های ممتاز و خوب چین ارزیابی شدند / تبدیل وضعیت دانشگاه‌های خوب به ممتاز

مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم از ارزیابی دانشگاه های کشور چین جهت تحصیل دانشجویان ایرانی خبر داد وگفت: دانشگاه‌های خوب و ممتاز دانشگاه‌های چین به تازگی ارزیابی شدند و نتیجه آن اعلام شد.

محمدحسن مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: دانشگاه های ممتاز وخوب کشور چین اخیرا ارزیابی شده و لیست اسامی این دانشگاه ها در سامانه اداره کل دانش آموختگان قرارداده شد .

وی ادامه داد: فقط دانشگاه‌های خوب و ممتاز کشور چین مورد ارزیابی قرار گرفته و دانشگاه های ضعیف ارزیابی نشدند.

ردیف دانشگاه های گروه ممتاز چین
1 Fudan University
2 Nanjing University
3 Peking University
4

Shanghai Jiao Tong University
5 un Yat-sen University  
6 Tsinghua University
7 University of Science and Technology of China
8 Zhejiang University 

مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم افزود: دانشگاه‌های خارج از کشور بر اساس شاخصهای آموزشی، پژوهشی، عمومی، رفاهی و ارزشی ارزیابی شده و در چهار گروه ممتاز، متوسط، خوب و ضعیف دسته‌بندی شده‌اند، دسته‌بندی‌هایی که در این سازمان انجام شده است، مطابق استانداردهای جهانی است .

ردیف دانشگاه های گروه خوب چین
1 Beihang University (former BUAA)
2 Beijing Foreign Studies University
3 Beijing Institute of Technology
4 Beijing Jiaotong University
5 Beijing Normal University 
6 Beijing University of Chinese Medicine
7 Beijing University of Posts and Telecommunications
8 Beijing University of Technology
9 China Agricultural University NA
10 Dalian University of Technology
11 East China Normal University
12 Harbin Institute of Technology
13 Huazhong University of Science and Technology        
14 Jilin University       
15 Nankai University              
16     Renmin (People’s) University of China           
17 Shandong University                           
18 Shanghai University
19    Sichuan University                         
20    Southeast University         
21 Tianjin University
22 Tongji University
23 University of Electronic Science and Technology of China
24 University of Science and Technology Beijing
25 Wuhan University          
26 Xiamen University         
27 Xi'an Jiaotong University

وی تاکید کرد: فهرست دانشگاه های خارج از کشور به طور مرتب به روز می شود به طوریکه طی چند ماه گذشته تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها از گروه خوب که از شاخص های مناسب برخوردار بوند به گروه دانشگاه های ممتاز ارتقا یافته اند و متقاضیان برای اطلاع از آخرین ارزیابی ها می توانند به سامانه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم مراجعه کنند.

کد مطلب 2232950

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