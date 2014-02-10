محمدحسن مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: دانشگاه های ممتاز وخوب کشور چین اخیرا ارزیابی شده و لیست اسامی این دانشگاه ها در سامانه اداره کل دانش آموختگان قرارداده شد .

وی ادامه داد: فقط دانشگاه‌های خوب و ممتاز کشور چین مورد ارزیابی قرار گرفته و دانشگاه های ضعیف ارزیابی نشدند.

ردیف دانشگاه های گروه ممتاز چین 1 Fudan University 2 Nanjing University 3 Peking University 4 Shanghai Jiao Tong University 5 un Yat-sen University 6 Tsinghua University 7 University of Science and Technology of China 8 Zhejiang University

مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم افزود: دانشگاه‌های خارج از کشور بر اساس شاخصهای آموزشی، پژوهشی، عمومی، رفاهی و ارزشی ارزیابی شده و در چهار گروه ممتاز، متوسط، خوب و ضعیف دسته‌بندی شده‌اند، دسته‌بندی‌هایی که در این سازمان انجام شده است، مطابق استانداردهای جهانی است .

ردیف دانشگاه های گروه خوب چین 1 Beihang University (former BUAA) 2 Beijing Foreign Studies University 3 Beijing Institute of Technology 4 Beijing Jiaotong University 5 Beijing Normal University 6 Beijing University of Chinese Medicine 7 Beijing University of Posts and Telecommunications 8 Beijing University of Technology 9 China Agricultural University NA 10 Dalian University of Technology 11 East China Normal University 12 Harbin Institute of Technology 13 Huazhong University of Science and Technology 14 Jilin University 15 Nankai University 16 Renmin (People’s) University of China 17 Shandong University 18 Shanghai University 19 Sichuan University 20 Southeast University 21 Tianjin University 22 Tongji University 23 University of Electronic Science and Technology of China 24 University of Science and Technology Beijing 25 Wuhan University 26 Xiamen University 27 Xi'an Jiaotong University

وی تاکید کرد: فهرست دانشگاه های خارج از کشور به طور مرتب به روز می شود به طوریکه طی چند ماه گذشته تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها از گروه خوب که از شاخص های مناسب برخوردار بوند به گروه دانشگاه های ممتاز ارتقا یافته اند و متقاضیان برای اطلاع از آخرین ارزیابی ها می توانند به سامانه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم مراجعه کنند.