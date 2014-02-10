محمدحسن مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: دانشگاه های ممتاز وخوب کشور چین اخیرا ارزیابی شده و لیست اسامی این دانشگاه ها در سامانه اداره کل دانش آموختگان قرارداده شد .
وی ادامه داد: فقط دانشگاههای خوب و ممتاز کشور چین مورد ارزیابی قرار گرفته و دانشگاه های ضعیف ارزیابی نشدند.
|ردیف
|دانشگاه های گروه ممتاز چین
|1
|Fudan University
|2
|Nanjing University
|3
|Peking University
|4
|
Shanghai Jiao Tong University
|5
|un Yat-sen University
|6
|Tsinghua University
|7
|University of Science and Technology of China
|8
|Zhejiang University
مدیرکل امور دانشآموختگان وزارت علوم افزود: دانشگاههای خارج از کشور بر اساس شاخصهای آموزشی، پژوهشی، عمومی، رفاهی و ارزشی ارزیابی شده و در چهار گروه ممتاز، متوسط، خوب و ضعیف دستهبندی شدهاند، دستهبندیهایی که در این سازمان انجام شده است، مطابق استانداردهای جهانی است .
|ردیف
|دانشگاه های گروه خوب چین
|1
|Beihang University (former BUAA)
|2
|Beijing Foreign Studies University
|3
|Beijing Institute of Technology
|4
|Beijing Jiaotong University
|5
|Beijing Normal University
|6
|Beijing University of Chinese Medicine
|7
|Beijing University of Posts and Telecommunications
|8
|Beijing University of Technology
|9
|China Agricultural University NA
|10
|Dalian University of Technology
|11
|East China Normal University
|12
|Harbin Institute of Technology
|13
|Huazhong University of Science and Technology
|14
|Jilin University
|15
|Nankai University
|16
|Renmin (People’s) University of China
|17
|Shandong University
|18
|Shanghai University
|19
|Sichuan University
|20
|Southeast University
|21
|Tianjin University
|22
|Tongji University
|23
|University of Electronic Science and Technology of China
|24
|University of Science and Technology Beijing
|25
|Wuhan University
|26
|Xiamen University
|27
|Xi'an Jiaotong University
وی تاکید کرد: فهرست دانشگاه های خارج از کشور به طور مرتب به روز می شود به طوریکه طی چند ماه گذشته تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها از گروه خوب که از شاخص های مناسب برخوردار بوند به گروه دانشگاه های ممتاز ارتقا یافته اند و متقاضیان برای اطلاع از آخرین ارزیابی ها می توانند به سامانه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم مراجعه کنند.
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