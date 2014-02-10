جشنواره منطقه‌ ای شعر انقلاب در سنندج پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی ششمین جشنواره منطقه‌ای شعر انقلاب شامگاه يكشبنه در مراسم اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: به یاری خداوند متعال تا پایان مهلت دریافت آثار 63 اثر از استان های غرب کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

رحمان غریبی با اشاره به این مطلب که شعرای استان‌ های آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، ایلام و کرمانشاه آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند، افزود: خوشبختانه سطح کیفی و کمی آثار در جشنواره ششم بسیار بالا بود و همین امر باعث شده بود که بسیاری از مفاخر ادبی استان های غربی در این جشنواره حضور داشته باشند.

وی بیان کرد: بعد از رای هئیت داوران از مجموع 63 اثر تنها 14 اثر برای ارائه در مراسم اختتامیه معرفی شد.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره منطقه ‌ای شعر انقلاب یادآور شد: انتظار می رود با برگزاری این جشنواره توانسته باشیم گامی موثر در راستای ترویج فرهنگ اسلامی برداشته باشیم و اين اقدام زمينه را براي توسعه و اعتلاي برنامه هاي فرهنگي را فراهم كند.

"حمدالله قادری" از سنندج، "منصور منصوری ‌نژاد" از دهگلان، "عیسی فلاحی" از دهگلان، "طیبه محمدی" از گیلان‌غرب، "علی قیسوندی" از کامیاران، "هنگامه الوند"، "مهدی صفی‌ یاری"، "خلیل مختارنیا" هر سه از سنندج، "رسول چوپانی" از آذربایجان غربی، "منصور دولتی" از قروه، "امجد ویسی" از سنندج، "زینت کسی ‌پور" از گیلان غرب، "سیدعابد حسینی" و "ستار محمدی" از سنندج نفرات برتر جشنواره شعر انقلاب شدند.

همچنین از اثر فاخر زنده ‌یاد "شاهرخ اورامی" شاعر و نامدار کردستان با عنوان " مهر رضوی در آینه ادبای کرد" رونمایی رسمی شد.