21 هزار تن محموله مواد معدنی طی یک شیفت کاری بارگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این رکورد بارگیری مواد معدنی در بزرگترین بندر تجاری ایران، هر شیفت کاری 24 ساعته 8 هزار تن بود که اکنون این میزان به 21 هزار تن رسیده است.

حمید جهرمی نژاد رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تغییر باکت های(BUCKET) قدیمی و بهبود ساختار فیزیکی آنها و همچنین خدمات دهی مناسب و به موقع به کشتی های متردد به این بندر را از مهم ترین عوامل رونق صادرات مواد معدنی در این بندر عنوان کرد.

وی افزود: از ابتدای سال 92 تاکنون، بیش از 15 میلیون و 600 هزار تن انواع مواد معدنی در این بندر به کشتی های ایرانی و خارجی بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.

رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری، بیش از 20 میلیون تن مواد معدنی با استفاده از کشتی های با ظرفیت بیش از 60 هزار تن از مجتمع بندری شهید رجایی بارگیری شوند.

عمده ترین مواد معدنی صادراتی در مجتمع بندری شهید رجایی شامل سنگ آهن، سنگ گچ، کنستانتره مس، سنگ کرومیت، سنگ مرمر، کنستانتره آهن و ... می باشد که به صورت فله و کانتینر به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود.

مجید پور اسکندی کارشناس مسئول اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این رابطه گفت: صادارت مواد معدنی در بندر شهید رجایی به ازای هر تن 120 دلار ارزآوری و دو تا سه نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: بهره وری حداکثری از ظرفیت تمامی اسکله های فله این مجتمع بندری و استفاده از توان بیش از 36 شرکت بخش خصوصی مستقر در اماکن بندری موجب شده تا این بندر به قطب صادرات مواد معدنی بین بنادر کشور تبدیل شود.

سال گذشته بیش از 500 فروند انواع کشتی فله بر در این بندر انواع مواد معدنی را برای حمل به کشورهای مختلف جهان بارگیری کردند. صادرات این محموله ها علاوه بر اشتغال زایی و درآمد زایی برای کشورمان، نقش بنادر ایران را در زنجیره تأمین کالا در خلیج فارس دو چندان می کند.