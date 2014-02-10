دشمنان ایران اسلامی پاسخ یاوه گویی های خود را می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام عباس دانشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اظهارات کینه توزانه سردمداران غربی و استکبار جهانی موجب ایجاد انگیزه بیشتری برای حضور مردم در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن شده است و لذا فردا دشمنان ایران اسلامی به ضعف خود در برابر ملت ایران پی خواهند برد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال در بیش از 50 نقطه از استان برگزار خواهد شد ادامه داد: راهپیمایی با شکوه 22 بهمن فردا در تمامی نقاط مختلف استان از جمله مراکز شهرستان ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و شهرک‌ها با حضور حداکثری مردم ولایت مدار استان برگزارمی‌شود.

وی افزود: مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان به عنوان الگو و نماد وحدت در این راهپیمایی باری دیگر حمایت خود را از انقلاب و ولایت فقیه اعلام کرده و به دشمنان اسلام و ایران اسلامی نشان خواهند داد که هیچ یک از توطئه های تفرقه برانگیزانه آنها در اراده و وحدت مردم این استان خللی وارد نخواهد کرد.

وی مردمی و خودجوش بودن این راهپیمایی را به عنوان مهمترین ویژگی این مراسم در مقایسه با برپایی جشن های استقلال در کشور های دیگر عنوان کرد و افزود: در سایر کشورهای جهان متولی برگزاری جشن‌های استقلال به طور معمول تشکیلات نظامی و ارتشی است اما در جمهوری اسلامی ایران اسلامی پس از 35 سال هنوز مردم متولی برگزاری این ایین باشکوه هستند.