اتحاد حول محور ولایت فقیه ضرورت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هراتی مطلق ظهر امروز دوشنبه در یادواره 61 شهید دانش آموز شهرستان ازنا که در کانون آفرینش این شهر برگزار شد اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا فضای شهر را معنوی و عطر شهادت را در جامعه جاری می کند.

وی افزود: اگر در زمان انقلاب و دفاع مقدس دانش آموزان و دانشجویانی در راه دفاع از نظام اسلامی شهید شدند امروز نیز همان دانش آموزان و دانشجویان تبدیل به شهدای هسته ای شده اند و در راه پیشرفت و عزت این نظام به شهادت رسیده اند.

حجت الاسلام هراتی مطلق با تاکید بر اینکه دشمنان نمی خواهند جوانان ما پیشرفت کنند و به قله های رفیع علمی برسند تصریح کرد: مقامات آمریکایی می گویند اگر توان داشتیم پیچ های تاسیسات هسته ای را هم باز می کردیم که این نشان دهنده عجز و ناتوانی آن ها در برابر ایران است.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها با منطق استکبار ستیزی جمهوری اسلامی سازگاری ندارند تاکید کرد: نباید فریب لبخند دشمنان را بخوریم و گمان کنیم که آن ها از دشمنی با انقلاب اسلامی دست بر می دارند.

امام جمعه ازنا با بیان اینکه صراحتی که در سخنان رهبر انقلاب درباره استکبار ستیزی وجود دارد در برخی مسئولین کمرنگ شده است خواستار پاسخ قاطع مسئولین به یاوه گویی های اخیر مقامات آمریکایی شد.

حجت الاسلام هراتی مطلق با بیان اینکه تبعیت از ولایت مطلقه فقیه عامل موفقیت کشور است افزود: اتحاد و انسجام حول محور ولایت فقیه ضرورت امروز کشور است.

وی با اشاره به اینکه اختلاف دشمنان با نظام اسلامی مشکل اعتقادی است اظهار داشت: مردم با حضور همه جانبه خود در راهپیمایی فردا پاسخ خود محکمی به دشمنان نظام مقدس اسلامی خواهند داد.

براساس این گزارش شهرستان ازنا 453 شهید و 12 مفقود الاثر تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.