سیستم تلفن گویا افزایش بهره وری را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سیستم پذیرش تلفنی گویا در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا امروز در 4 مرکز درمانی پلی‌کلینیک حکیم هیدجی زنجان، بیمارستان امید ابهر، بیمارستان امام حسین (ع) زنجان و همچنین درمانگاه خرم‌دره این سیستم افتتاح می‎شود.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تکریم ارباب رجوع وظیفه کار کنان است در این راستا با راه اندازی این سیستم تلفن گویا تحقق تکریم ارباب رجوع تسریع می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، به مزایای راه اندازی این سیسیتم اشاره کردوگفت: در این زمینه تاحد زیادی مراجعه حضوری مردم به مراکز درمانی کاهش می باید و همچنین در مراکز شلوغی رخ نمی دهد.

محمدی تاکیدکرد: این سیستم باعث کاهش هزینه و همچنین مانع تلف شدن وقت می شود.

وی، به ارتباط مردم با این سیستم اشاره کردوگفت: مردم می‎توانند با شماره تلفن‎های 7289001 و 7289002 در طول 24 ساعت تماس گرفته و اطلاعات در خصوص مراکز درمانی و همچنین ویزیت از مراکز درمانی اقدام کنند.









