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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

چهار پروژه خدماتی و عمرانی در بهشهر اجرایی شد

چهار پروژه خدماتی و عمرانی در بهشهر اجرایی شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، چهار پروژه خدماتي و عمراني در بهشهر با اعتباري بالغ بر 400 ميليارد تومان كلنگ زني و به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران بعد از ظهر دوشنبه در آيين بهره برداري از اين پروژه ها گفت: انقلاب ما انقلاب ارزشي بر پايه ولايتمداري است كه نبايد از اين عامل مهم موفقيت در كشور غافل شويم.

عليرضا يونسي رستمي  افزود: بالندگي و استمرار پويايي انقلاب ما در گرو وحدت رويه و همبستگي همه جانبه ما است كه بايد در اين راستا گام برداشته و در جهت استقلال همه جانبه و قطع وابستگي ها تلاش كنيم.

وي اظهار داشت: این انقلاب امروز مسیر رشد و تعالی خود را طی می‎کند، اما حوادث و توطئه‎ ها علیه انقلاب اسلامی هم چنان وجود دارد و دشمنان بر سر راه این انقلاب سنگ‎ اندازی می‎کنند که باید هوشیار باشیم و مانع نفوذ دشمن شويم.

فرماندار بهشهر نيز در سخناني گفت: انقلاب اسلامي ما انقلاب فرا مرزي است كه به جهانيان صادر شده است و لذا بايد در جهت بالندگي همه جانبه اين انقلاب با حضور گسترده در راهپيمايي فردا شركت كنيم.

محمد تقي نورزاد ادامه داد: امروز استقلال واقعی کشور در این است که در هیچ زمینه و حوزه ‎ای استیلای بیگانگان را نپذیریم و خوشبختانه در اين جهت با تمام توان تلاش كرده ايم و افتتاح طرح هاي مختلف عمراني و خدماتي در دهه فجر بيانگر حركت در راستاي خودكفايي و قطع وابستگي ها است.

وي گفت: بهره برداري از شركت تعاوني معدن رستمكلاي غربي، افتتاح سالن اجتماعات بهزيستي، بهره برداري از شعبه تامين اجتماعي در رستمكلا و كلنگ زني خانه بهداشت غريب محله از جمله اين طرح ها بوده است.

نورزاد ادامه داد: خوشبختانه با بهره برداري از معدن 5 ميليون تني در رستمكلا  براي 12 نفر اشتغال زايي شده است كه بايد در راستاي تقويت تعاوني ها و ايجاد اشتغال و كاهش بيكري تلاش بيشتري انجام شود.

کد مطلب 2233777

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