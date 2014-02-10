قانون گریزی از آسیب های جدی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ذوالفقاری صبح دوشنبه در همایش انقلاب اسلامی، سبک زندگی و منزلت زن در استانداري سمنان در خصوص آسیب شناسی زندگی ایرانی، گفت: ظاهرسازی و اختلاف ظاهر افراد در اداره و بیرون آن، قانون گریزی و استفاده از امکانات به نفع منافع شخصی از آسیبهای جدی جامعه است.

وي گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه امروز، همه ما در مقابل این امر مسئول هستیم و هرکس باید در این زمینه به وظیفه خود عمل کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار کرد: نظم گریزی اتلاف وقت و تعارفات بیهوده اجتماعی از مباحث دیگری است که باید با آن برخورد کرد تا در روابط اجتماعی از آن کاسته شود.

ذوالفقاري همچنین اظهار داشت: سبک زندگی اسلامی، همه ابعاد و شئون زندگی ما را شامل می شود چرا که اسلام برای تمامی مهارت های زندگی، برنامه اصولی و تدوین شده دارد.

وی اظهار کرد: بهترین راه برای ترویج اصول سبک زندگی اسلامی، آشنا کردن مردم با آموزه های دینی و قرآنی به صورت کاربردی است.

معاون دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان نیز در این نشست به اجرای طرح های مختلف در این دفتر اشاره کرد و گفت: طرح ملی رحمت به عنوان طرح آموزش خانواده ها از دیدگاه عترت و قرآن و طرح مطلع مهر ویژه آموزش زوج های جوان از برنامه ای اجرایی در این دفتر بود.

صغری عبدوس اضافه کرد: طرح آموزش خانواده متعالی ویژه زوج ها جوان با حضور40 مربی مختلف و همچنین طرح آسیب شناسی خانواده مطلع مهر با حضور 100 نفر در هر دوره از سوی دفتر امور خانواده و بانوان استانداری سمنان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم نسبت به سبک زندگی اسلامی تاکیدات جدی بسیاری شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای غربی بنیان خانواده ها از بین رفته است و این به دلیل آزادی های بی قید و شرط است.

عبدوس با تاکید بر اینکه باید آگاهی همه در خصوص سبک زندگی افزایش یابد گفت: بسیاری از زوج های جوان اهمیت این امر را نمی دانند و در بسیاری از موارد با این سبک زندگی بیگانه هستند.

اين همايش همزمان با نهمین روز از بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که روز انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی، منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده نامگذاری شده، همایشی با همین عنوان برگزار شد.

در این همایش کارشناسان بانوان دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها، رابطان بانوان و بسیجی دستگاه های اجرایی استان سمنان حضور داشتند.