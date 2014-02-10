2000 برنامه فرهنگي در بقاع متبركه استان سمنان اجرا شد/ کمک 24 میلیون ريال به مدارس علوم دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله واحدی ظهر دوشنبه در نشستی با فرماندار مهديشهر در محل این فرمانداری اظهار کرد: بیش از 20 هزار نفر در استان سمنان در آیینهای ویژه عزاداریها، شهادتها، ولادتها و مراسم جشن ائمه اطهار (ع) تاکنون اطعام شده اند.
وی تصریح کرد: 300 هزار نفر نیز در استان سمنان از برکت موقوفات موجود در این استان، در برنامههای مختلف پذیرایی شده و از مواهب حاصل از موقوفات بهرهمند گشته اند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: کمک به فقرا و ایتام نیز به عنوان یکی از محوریترین برنامههای اوقاف و امور خیریه استان سمنان همواره در دستور کار بوده است.
واحدي تاکید کرد: در این بخش و نیز در حوزه انجام کارهای خیر و نیکوکارانه، در استان سمنان بیش از 366 میلیون ريال هزینه شده است.
وی ادامه داد: امسال بیش از یک میلیارد و 652 میلیون ريال صرف هزینه تعزیه داری برای ائمه معصومین (ع) در استان سمنان شده است.
یک میلیارد و 46 میلیون ريال صرف مساجد فعال استان سمنان شد
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: از محل عواید حاصل از موقوفات و در راستای کمک به مساجد فعال در استان نیز امسال تا پایان آذر ماه، یک میلیارد و 46 میلیون ريال صرف شده است.
واحدي گفت: 24 میلیون ريال در بخش کمک به مدارس علوم دینی در استان سمنان اختصاص یافته است که البته این رقم باید به بیش از اینها افزایش یابد.
وی اضافه کرد: این آمار و ارقام تنها مربوط به آن بخش از موقوفات و عواید آنها بوده که در اختیار اوقاف و امور خیریه استان سمنان گذاشته شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: به طور یقین، این عملکرد با احتساب موارد متعددی که از محل موقوفات در راستای اجرای نیات واقفان اقدام شده و متولی آن این اداره کل نبوده است، افزایش قابل ملاحظهای خواهد یافت.
واحدي با اشاره به برنامههای فرهنگی بیشمار اجرا شده به همت اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار کرد: امسال از 215 مبلغ اعزامی از استان قم و مبلغان بومی استان سمنان در برنامههای مختلف استفاده شده است.
وی گفت: بیش از دو هزار برنامه فرهنگی در سال جاری در بقاع متبرکه استان سمنان اجرایی شده است.
زمینه ورود سرمایهگذاران به حوزه موقوفات مهدیشهر آماده شده است
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست با بیان اینکه زمینه برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به حوزه موقوفات آماده شده است، اظهار کرد: در صورتی که پیشنهادهای مطلوبی از سوی سرمایهگذاران ارائه شود، میتوان با برقراری تعامل دوسویه و سازنده، پیشرفتهای خوبی در بخش گردشگری مذهبی داشت و امروز باید به این امر مهم بیشتر توجه شود.
محسن براتی اضافه کرد: هدف اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر، تبدیل بقاع متبرکه این شهرستان به قطبهای فرهنگی است که باید با همکاری و همراهی همه مردم و مسئولان مد نظر قرار گیرد.
وی اظهار داشت: اميدواريم با برطرف شدن مشکلات به وجود آمده برای برخی از اماکن متبرکه موجود در شهرستان مهدیشهر، به این هدف عالی دست یابیم و شاهد تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان به قطبهای فرهنگی باشیم.
امامزادگان میراثی جاویدان و حقیقتی ماندگار در عرصههای فرهنگی و مذهبی هستند
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه امامزادگان در حقیقت میراثی جاویدان و حقیقتی ماندگار در عرصههای فرهنگی و مذهبی محسوب میشوند که امروز باید به این اماکن بیشتر توجه شود، اضافه کرد: نهادهای دولتی و دستگاههای مختلف اجرایی و همچنین آحاد مردم در برهه کنونی باید بیش از گذشته به این امر توجه داشته باشند.
وی افزود: همه باید دست در دست هم دهند تا شاهد توسعه اماکن و بقاع متبرکه شهرستان مهدیشهر باشیم و از سوی دیگر، شاخصهای فرهنگی و مذهبی این مرز و بوم بیش از گذشته متجلی شود.
نظر مثبت استاندار سمنان نسبت به توسعه امامزاده قاسم (ع) مهدیشهر
فرماندار شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست از نظر مثبت استاندار سمنان نسبت به توسعه امامزاده قاسم (ع) مهدیشهر در بخشهای مختلف خبر داد و افزود: استاندار سمنان دستور اختصاص بودجه مورد نیاز عمرانی در این زمینه را برای بررسی و اعمال به معاون امور عمرانی استانداری سمنان ابلاغ کرده است.
محمدرضا قنبری بیان داشت: سرمایهگذاران بخش خصوصی باید تلاش کنند تا موقوفات با عنایت آنها احیا شود و میتوان در این بخش، از ظرفیت و توان سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در موقوفات استفاده کرد.
وی در خاتمه اظهار کرد: از سوی دیگر، شرایط ورود سرمایهگذاران به حوزه موقوفات باید فراهم شود تا آنها نیز از این امر استقبال کنند.
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