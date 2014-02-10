2000 برنامه فرهنگي در بقاع متبركه استان سمنان اجرا شد/ کمک 24 میلیون ريال به مدارس علوم دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‏الاسلام عبدالله واحدی ظهر دوشنبه در نشستی با فرماندار مهديشهر در محل این فرمانداری اظهار کرد: بیش از 20 هزار نفر در استان سمنان در آیین‏های ویژه عزاداری‏ها، شهادت‏ها، ولادت‏ها و مراسم جشن ائمه اطهار (ع) تاکنون اطعام شده‏ اند.

وی تصریح کرد: 300 هزار نفر نیز در استان سمنان از برکت موقوفات موجود در این استان، در برنامه‏های مختلف پذیرایی شده و از مواهب حاصل از موقوفات بهره‏مند گشته‏ اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: کمک به فقرا و ایتام نیز به عنوان یکی از محوری‏ترین برنامه‏های اوقاف و امور خیریه استان سمنان همواره در دستور کار بوده است.

واحدي تاکید کرد: در این بخش و نیز در حوزه انجام کارهای خیر و نیکوکارانه، در استان سمنان بیش از 366 میلیون ريال هزینه شده است.

وی ادامه داد: امسال بیش از یک میلیارد و 652 میلیون ريال صرف هزینه تعزیه‏ داری برای ائمه معصومین (ع) در استان سمنان شده است.

یک میلیارد و 46 میلیون ريال صرف مساجد فعال استان سمنان شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: از محل عواید حاصل از موقوفات و در راستای کمک به مساجد فعال در استان نیز امسال تا پایان آذر ماه، یک میلیارد و 46 میلیون ريال صرف شده است.

واحدي گفت: 24 میلیون ريال در بخش کمک به مدارس علوم دینی در استان سمنان اختصاص یافته است که البته این رقم باید به بیش از این‏ها افزایش یابد.

وی اضافه کرد: این آمار و ارقام تنها مربوط به آن بخش از موقوفات و عواید آنها بوده که در اختیار اوقاف و امور خیریه استان سمنان گذاشته شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: به طور یقین، این عملکرد با احتساب موارد متعددی که از محل موقوفات در راستای اجرای نیات واقفان اقدام شده و متولی آن این اداره کل نبوده است، افزایش قابل ملاحظه‏ای خواهد یافت.

واحدي با اشاره به برنامه‏های فرهنگی بی‏شمار اجرا شده به همت اوقاف و امور خیریه استان سمنان اظهار کرد: امسال از 215 مبلغ اعزامی از استان قم و مبلغان بومی استان سمنان در برنامه‏های مختلف استفاده شده است.

وی گفت: بیش از دو هزار برنامه فرهنگی در سال جاری در بقاع متبرکه استان سمنان اجرایی شده است.

زمینه ورود سرمایه‏گذاران به حوزه موقوفات مهدیشهر آماده شده است

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست با بیان اینکه زمینه برای ورود سرمایه‏گذاران بخش خصوصی به حوزه موقوفات آماده شده است، اظهار کرد: در صورتی که پیشنهادهای مطلوبی از سوی سرمایه‏گذاران ارائه ‏شود، می‏توان با برقراری تعامل دوسویه و سازنده، پیشرفت‏های خوبی در بخش گردشگری مذهبی داشت و امروز باید به این امر مهم بیشتر توجه شود.

محسن براتی اضافه کرد: هدف اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر، تبدیل بقاع متبرکه این شهرستان به قطب‏های فرهنگی است که باید با همکاری و همراهی همه مردم و مسئولان مد نظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اميدواريم با برطرف شدن مشکلات به وجود آمده برای برخی از اماکن متبرکه موجود در شهرستان مهدیشهر، به این هدف عالی دست یابیم و شاهد تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان به قطب‏های فرهنگی باشیم.

امامزادگان میراثی جاویدان و حقیقتی ماندگار در عرصه‏های فرهنگی و مذهبی هستند

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدیشهر با تاکید بر اینکه امامزادگان در حقیقت میراثی جاویدان و حقیقتی ماندگار در عرصه‏های فرهنگی و مذهبی محسوب می‏شوند که امروز باید به این اماکن بیشتر توجه شود، اضافه کرد: نهادهای دولتی و دستگاه‏های مختلف اجرایی و همچنین آحاد مردم در برهه کنونی باید بیش از گذشته به این امر توجه داشته باشند.

وی افزود: همه باید دست در دست هم دهند تا شاهد توسعه اماکن و بقاع متبرکه شهرستان مهدیشهر باشیم و از سوی دیگر، شاخص‏های فرهنگی و مذهبی این مرز و بوم بیش از گذشته متجلی شود.

نظر مثبت استاندار سمنان نسبت به توسعه امامزاده قاسم (ع) مهدیشهر

فرماندار شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست از نظر مثبت استاندار سمنان نسبت به توسعه امامزاده قاسم (ع) مهدیشهر در بخش‏های مختلف خبر داد و افزود: استاندار سمنان دستور اختصاص بودجه مورد نیاز عمرانی در این زمینه را برای بررسی و اعمال به معاون امور عمرانی استانداری سمنان ابلاغ کرده است.

محمدرضا قنبری بیان داشت: سرمایه‏گذاران بخش خصوصی باید تلاش کنند تا موقوفات با عنایت آنها احیا شود و می‏توان در این بخش، از ظرفیت و توان سرمایه‏گذاران برای سرمایه‏گذاری در موقوفات استفاده کرد.

وی در خاتمه اظهار کرد: از سوی دیگر، شرایط ورود سرمایه‏گذاران به حوزه موقوفات باید فراهم شود تا آنها نیز از این امر استقبال کنند.