افزایش زمان عرضه نان تازه در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول منصوری افزود: این طرح ابتدا در خصوص 5 واحد از لواش پزی های مستقر در خیابانهای اصلی و مناطق پر تراکم شهر زنجان از مهر ماه سالجاری شروع شده که واحدهای مدنظر با حمایت سهمیه ای آرد ملزم به ارائه خدمت و عرضه نان تا ساعت 21 شب می باشند.

وی اظهار داشت: این واحدها واقع در خیابان خرمشهر روبروی بانک ملی- فلکه کوچمشکی- خیابان اصلی اسلام آباد- شهرک الهیه و میدان انقلاب می باشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت غله استان زنجان تاکید کرد: با ایجاد تمهیدات لازم مقرر شده تعداد 2 واحد نانوایی در مرکز هر شهرستان و 1 واحد نانوایی نیز در مراکز شهری و بخشهای استان از ساعت 6 صبح الی 9 شب نسبت به پخت نان اقدام نمایند.

منصوری گفت: طرح حاضر برای عرضه حداکثری نان تازه و بخصوص در ساعات خرید شهروندان هدفگزاری شده و تعداد واحدهای مذکور در صورت نیاز و استقبال مردم قابل افزایش خواهد بود.

تعزیر 192 ثوب شلوار مردانه خارجی درتعزیرات حکومتی زنجان

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: عامل قاچاق 192 ثوب شلوار مردانه خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان محکوم شد.

حمید رضا عزیزپور افزود: به موجب حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان عامل قاچاق 192 ثوب انواع شلوار مردانه علاوه بر ضبط کالاهای مورد قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 121 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری ایلامی ایران محکوم گردید.

وی ، به محکومیت عاملین قاچاق با اتوبوس در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کردواظهار داشت: عاملین قاچاق 3 دستگاه تلویزیون ال ای دی ، 4 دستگاه جارو برقی ، کیف و لوازم آرایشی و بهداشتی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: با صدور حکم قطعی عاملین قاچاق این کالاها علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 145 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شدند.