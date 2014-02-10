محفل انس با قرآن در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر عصر امروز دوشنبه محفل انس با قرآن به همت انجمن قرآن و عترت خرم آباد و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد در محل حسینیه حبیب ابن مظاهر خرم آباد برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: امروز همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی دو محفل انس با قرآن در دو منطقه سطح شهر خرم آباد برگزار شد.

غلامعلی فلاح ادامه داد: این محافل انس با قرآن عصر امروز در دو محل مسجد امام علی(ع) گلدشت غربی خرم آباد و حسینیه حبیب ابن مظاهر مرکز لرستان برگزار شده است.

وی افزود: در این محافل نورانی که با حضور خواهران کلاسهای آموزش قرآن سطح شهر خرم آباد برگزار شد سه تن از قاریان ممتاز کشور به قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید پرداختند.

فلاح یادآور شد: همچنین به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر مراسم شب شعر مثنوی انقلاب به همت انجمن شعر و ادب و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد برگزار شد.

عزت الله گوشه ای مسئول انجمن قرآن و عترت خرم آباد نیز در این مراسم با تبریک ایام الله دهه فجر و تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه(س) بیان داشت: برگزاری محافل انس با قرآن ضمن ایجاد فضایی معنوی به توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه کمک می کند.

وی عنوان کرد: در این راستا برگزاری محفل های انس با قرآن به صورت مستمر در دستور کار این انجمن قرار دارد.

بنابر این گزارش در این محفل انس با قرآن صدیقه سیفی از قاریان برتر لرستان، خدیجه بیرانوند قاری ممتاز کشوری و خانم عیدی از قاریان برتر کشور آیاتی چند از کلام الله مجید را برای حاضران قرائت کردند.