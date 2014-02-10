کلنگ ساخت دو باب مدرسه در شهرک مریم شهریار بر زمین خورد

یوسف قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جمعیت 700 هزار نفری شهرستان شهریار و مهاجر پذیری آن که خیل عظیمی از جمعیت را روانه این شهرستان می کند، ایجاد زیرساختها و امکانات اولیه شهرنشینی از اولویتهای مسئولان شهری و شهرستانی است.

این مسئول عنوان کرد: شهرستان شهریار با 126 هزار دانش آموز در میان مناطق آموزشی کشور دارای رتبه نخست است که این مساله توجه ویژه ای در خصوص تامین تجهیزات و فضاهای آموزشی را می طلبد، به دنبال این امر اعضای شورای چهارم شهر شهریار نیز افزایش سرانه آموزشی از طریق نوسازی و توسعه واحدهای فعال و احداث مراکز جدید را در صدر اقدامات خود قرار داده اند.

وی ادامه داد: دراین راستا به منظور تامین نیاز شهروندان و افزایش سرانه آموزشی در شهرک مریم شهر شهریار که پیش از این فاقد مدرسه بود، بر اساس مصوبه شورای اسلامی احداث دو باب مدرسه 12 و 15 کلاسه در دستور کار شهرداری قرار گرفت که پس از برگزاری مناقصه عمومی پیمانکار آن مشخص و قرار داد ساخت منعقد شد.

رئیس کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: بنابر برنامه ریزیها مقرر شده که این مدارس با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال و طی مدت 18 ماه به بهره برداری برسد تا بتوان از این فضای آموزشی در سال تحصیلی 94 استفاده کرد.

قاسم زاده با اشاره به این مطلب که کلنگ زنی این مدارس اولین پروژه شهری شورای چهارم شهریار است، گفت: مدارس مذکور در زمینی به مساحت شش هزار و 600 و زیربنای چهار هزار و 500 متر مربع احداث می شوند.

