تاسيس كتابخانه هاي تخصصي زنان در شهرستانهاي تهران

به گزارش خبرگزاي مهر به نقل از روابط عمومي استانداري تهران ، رضوان نيري با بيان اينكه طرح تاسيس كتابخانه تخصصي زنان در راستاي پاسخگويي به نيازهاي استراتژيك زنان و توسعه فرهنگ پژوهش در حوزه زنان است ، گفت : بدنبال تاسيس كتابخانه تخصصي زنان در شهر تهران در كليه شهرستانهاي استان تهران نيز اين گونه كتابخانه ها تاسيس مي شود .

وي به كمك يكصد ميليون ريالي براي تجهيز كتابخانه تخصي زنان به شهرستان رباط كريم اشاره و خاطرنشان نمود : ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان هاي استان تهران و حوزه زنان فرمانداريهاي شهرستانهاي استان نيز در اين خصوص همكاري خواهند نمود.

نيري در ادامه با موفق دانستن كارگاه 4 روزه برنامه ريزي مشاركتي حوزه زنان كه با حضور مشاورين فرمانداران و نمايندگان دستگاههاي اجرايي شهرستان هاي استان تهران برگزار شده بود ، يادآور شد : در اين كارگاه آموزشي 4 محور شامل تحليل و برنامه ريزي جنسيتي، برنامه ريزي استراتژيك ، برنامه ريزي مشاركتي بر مبناي حس مالكيت و آموزش تسهيل گري ارايه شده است.

وي شناخت نيازهاي زنان مناطق مختلف در استان تهران و تعيين اولويت هاي آن را از جمله آموزشهاي اين دوره عنوان كردو افزود : اين افراد طي 20 روز در شهرستانها اين برنامه آموزشي را براي مسوولين شهرستاني ارايه كرده و در تاريخ 21 تا 24 شهريور جهت تصويب و تخصيص اعتبار طرحهاي ارايه شده جهت رفع نيازهاي حوزه زنان در تهران سمينار برگزار مي شود.

نيري همچنين از اختتاميه طرح آموزش كارآفريني ويژه دختران فارغ التحصيل كارآفرين در پايان هفته جاري خبر داد و تصريح كرد : در اين اختتاميه قصد داريم طرحهاي نمونه كسب و كار را معرفي و به نظرات برگزيده و برتر جوايز نفيسي اهدا كنيم.