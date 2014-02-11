سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن در دستان شبنم مقدمی

به گزارش خبرنگار مهر، شبنم مقدمی برای فیلم سینمایی «امروز» ساخته رضا میرکریمی سیمرغ بلورین نقش مکمل زن را در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر دریافت کرد.

دیپلم افتخار این بخش به ملیکا شریفی نیا و هنگامه حمیدزاده برای بازی در فیلم سینمایی «اشباح» اهدا شد.

هنگامه حمیدزاده برای فیلم «اشباح»، ملیکا شریفی‌نیا برای فیلم «اشباح»، سهیلا گلستانی برای فیلم «میهمان داریم»، شبنم مقدمی برای فیلم «امروز»، نعیمه نظام‌دوست برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن در این دوره از جشنواره بودند.