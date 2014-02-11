  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۱۱

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن در دستان شبنم مقدمی

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن در دستان شبنم مقدمی

شبنم مقدمی برای فیلم سینمایی «امروز» سیمرغ بلورین نقش مکمل زن را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبنم مقدمی برای فیلم سینمایی «امروز» ساخته رضا میرکریمی سیمرغ بلورین نقش مکمل زن را در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر دریافت کرد.

دیپلم افتخار این بخش به ملیکا شریفی نیا و هنگامه حمیدزاده برای بازی در فیلم سینمایی «اشباح» اهدا شد.

هنگامه حمیدزاده برای فیلم «اشباح»، ملیکا شریفی‌نیا برای فیلم «اشباح»، سهیلا گلستانی برای فیلم «میهمان داریم»، شبنم مقدمی برای فیلم «امروز»، نعیمه نظام‌دوست برای فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن در این دوره از جشنواره بودند.

کد مطلب 2234565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها