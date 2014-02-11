شرلی تمپل کودک محبوب هالیوود درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از رویترز، به گفته خانواده بلک در بیانیه ای که امروز سه شنبه منتشر شد، این بازیگر که در دهه 1930 توانست میلیون ها بیننده را به سمت فیلم های سینمایی جذب کند، در خانه اش در وودساید کالیفورنیا به دلایل طبیعی از دنیا رفت.

در این بیانیه آمده است: ما به او برای دستاوردهای یک عمر زندگی به عنوان یک بازیگر، دیپلمات و مهم تر از همه به عنوان مادر، مادربزرگ و همسر دوست داشتنی مان برای 55 سال، درود می فرستیم.

شرلی تمپل به عنوان کودکی باهوش، بازیگوش و دوست داشتنی با موهایی فرفری شناخته می شد. شرلی تمپل‌بلک به عنوان سفیری خوش سخن و صادق در شغلش در کشورهای چکسلواکی و غنا شناخته می‌شد و ثابت کرد که شغل قبلی اش به عنوان یک بازیگر به این معنی نیست که او دیپلمات ضعیفی خواهد بود.

بلک بعد از انتخاب شدن به عنوان سفیر ایالات متحده در غنا در سال 1974 گفت: من اینجا به هیچ وجه مشکل جدی گرفته نشدن به عنوان یک زن و یک دیپلمات را ندارم، تنها مشکل من با آمریکایی هایی بود که ابتدا فکر می کردند من از زمان بازی در فیلم هایم تا کنون رشد نکرده ام.

بعد از انتشار خبر مرگ بلک، تجلیل ها و تحسین های زیادی از گوشه و کنار شنیده شد. دولت چک از بلک تجلیل کرد و او را به عنوان یکی از سمبل های این کشور برای کسب صلح تازه به دست آمده در دوران خدمت او به عنوان سفیر ایالات متحده در سال 1989 تا 1992 خواند. وزیر خارجه چک در بیانیه ای گفت: او با جذبه و آزادی بیانش به بازسازی دوستی قدیمی بین کشورها و ملت هایمان کمک بسیار کرد.

همچنین چند تن از بازیگران و افراد شناخته شده دیگر مانند میا فارو، ووپی گلدبرگ و کریستین چنوویت نیز در توییتر از بلک تجلیل کردند.

بلک که روز بیست و سوم ماه آوریل سال 1928 به دنیا آمده بود، در اوایل دهه 1930 مسیر حرفه ای سرگرمی را برای خود انتخاب کرد و در سن 6 سالگی به شهرت رسید. او تبدیل به یک نشانه ملی شد و شهرت باورنکردنی او باعث خلق عروسک های شبیه به او، انواع و اقسام لباس ها و اختراع های جدید شرلی تمپل شد. او یکی از اولین ستاره هایی بود که از مزایای بازار روانی تازه به وجود آمده آن دوران بهره برد.

او موفق به نقش آفرینی در فیلم هایی مانند «بایست و هورا بکش!»، «خانم مارکر کوچولو» و «چشمان براق» شد و در سال 1935 یک جایزه اسکار ویژه برای خدمت ویژه اش به صنعت سرگرمی دریافت کرد.

وی در طی مدت زمان 10 سال حدود چهل فیلم سینمایی بازی کرد و در سن هشت سالگی و زمانی که حتی واژه ابرستاره به وجود نیامده بود، تبدیل به ابرستاره مورد علاقه همگان شد.