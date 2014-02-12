قیمت رسمی ارزها اعلام شد/ دلار دولتی2487 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی 38 ارز را امروز برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد که براساس آن نرخ 16 ارز نسبت به روز کاری گذشته (دوشنبه) افت، 17 ارز رشد و نرخ 5 ارز دیگر ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا امروز با 4 ریال افت 24,871 ریال، پوند انگلیس با 81 ریال رشد 40,908 ریال و یورو با 4 ریال افزایش 33,896 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 27,679 ریال، کرون سوئد 3,862 ریال، کرون نروژ 4,059 ریال، کرون دانمارک 4,543 ریال، روپیه هند 401 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,772 ریال، دینار کویت 87,978 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,603 ریال، یکصد ین ژاپن 24,248 ریال، دلار هنگ کنگ 3,207 ریال، ریال عمان 64,610 ریال، دلار کانادا 22,615 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,270 ریال، لیر ترکیه 11,352 ریال، روبل روسیه 716 ریال و ریال قطر 6,830 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت یکصد دینار عراق 2,137 ریال، لیر سوریه 174 ریال، دلار استرالیا 22,514 ریال، ریال سعودی 6,632 ریال، دینار بحرین 65,955 ریال، دلار سنگاپور 19,651 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,901 ریال، یکصد روپیه نپال 24,623 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,044 ریال، یوان چین 4,103 ریال، یکصد بات تایلند 76,073 ریال، رینگیت مالزی 7,484 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,362 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13,463 ریال، افغانی افغانستان 435 ریال، منات آذربایجان 31,712 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,562 ریال، سامانی تاجیکستان 5,181 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,956 ریال است.