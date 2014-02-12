احتمال تک نرخی شدن بنزین از سال 93/ مجلس: هنوز قطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی بنزین در کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت آغاز شده است.



از این رو همزمان با برنامه ریزی دولت تدبیر و امید برای افزایش قیمت بنزین به بیش از 1000 تومان برای سال 1393، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تدبیر و امید هرگونه افزایش قیمت حامل های مختلف انرژی تا پایان سالجاری و سه ماهه نخست سال آینده را منتفی اعلام کرده است.



با این وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 10 بهمن در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ١٣٩٣ کل کشور بند (ک) تبصره ٢ این لایحه را تصویب کردند و از این رو قیمت هر یک لیتر فرآورده نفتی 5 درصد افزایش می یابد.



براساس این مصوبه، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف شد، پنج درصد به قیمت هرلیتر فرآورده نفتی، به عنوان عوارض افزایش دهد.



با تصویب این لایحه در خانه ملت، بهای هر لیتر بنزین 400 تومانی با افزایش 5 درصد و در قالب عوارض مصرف سال آینده به 420 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد معمولی به 735 تومان افزایش یافته است.



از سوی دیگر در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با احتساب قیمت های جدید هم باید 5 درصد به عنوان عوارض به افزایش بار مالی خرید هر لیتر فرآورده نفتی افزوده به عنوان نمونه اگر سال اینده قیمت هر لیتر بنزین 1000 تومان شود معادل 5 درصد یعنی 50 تومان دیگر به هزینه خرید یک لیتر بنزین افزوده خواهد شد.



در همین حال علی مروی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به احتمال حذف کارت‌های سوخت گفته است: در صورتی که قیمت بنزین تک نرخی شود کارت‌های سوخت حذف می‌شوند.



به گزارش خانه ملت، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در خانه ملت با اعلام اینکه عرضه کارت سوخت اقدام مناسبی برای جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین اتلاف وقت مشتریان بوده است و تا زمانی که بنزین دو نرخی و سهمیه‌ای باشد کاربرد خواهد داشت، تصریح کرد: هنوز در مورد قیمت و یا تک نرخی شدن بنزین تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و در صورت نهایی شدن، راجع به حذف یا تداوم کاربرد کارت‌های سوخت تصمیم گیری خواهد شد.



عرضه بنزین چند نرخی پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این روزها صدای انتقاد مدیران وزارت نفت را هم درآورده است.



پیش از این انجمن جایگاهداران سوخت کشور با ارائه پیشنهادی خواستار حذف نظام عرضه بنزین چند نرخی و تک نرخی شدن عرضه این فرآورده نفتی شده بودند که وزارت نفت هم برای اجرای این پیشنهاد بنزینی چراغ سبز نشان داده است.



مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با انتقاد از عرضه بنزین چند نرخی، می‌گوید: عرضه بنزین با یک نرخی علاوه بر کاهش فساد، امکان نظارت بهینه‌تر بر روند عرضه و توزیع فرآورده‌های مختلف نفتی را هم تسهیل و تسریع می‌بخشد.