اتحاديه اروپا از پيش نويس قانون اساسي عراق استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت خارجه انگليس در بيانيه اي اعلام كرد:انگليس به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا از انتشار قانون اساس عراق استقبال مي كند.

همچنين انگليس دراين بيانيه ضمن تبريك به مردم عراق در خصوص رسيدن به اين پيشرفت مهم در روند سياسي كشور اعلام كرد: اتحاديه اروپا تمام عراقي ها را تشويق مي كند تا در مرحله بعد با راي دادن به پيش نويس قانون اساسي در همه پرسي ماه اكتبر ايفاي نقش كنند.

در ادامه بيانيه آمده است : پيش نويس كردن قانون اساسي عراق مشكلات بسياري داشته است، تمام طرف ها دراين خصوص مصالحه كردند و نمايندگاني از گروه ها گوناگون سراسر عراق اكنون قانون اساسي را بوجود آورده اند كه اميدواريم پايه و اساسي براي دموكراسي در عراق باشد.

وزارت خارجه انگليس افزود: به رغم اقدامات تروريست هايي كه سعي در از بين بردن آينده صلح آميز كشور دارند، عراقي ها موفق شدند تا پيش نويس قانون اساسي خود را تدوين كنند.

اتحاديه اروپا در ادامه بيانيه خود چنين موضع گيري كرد: اتحاديه به حمايت خود از مردم عراق از جمله كمك به انتخابات دور دوم در ماه دسامبر ادامه خواهد داد.