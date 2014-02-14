روند احداث موزه دفاع مقدس اصفهان باید تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم صفوی مشاور و دستیار عالی فرمانده معظم کل قوا از روند اجرایی پروژه مرکز فرهنگی (موزه) دفاع مقدس استان اصفهان بازدید کرد.

وی بعد از بازدید از این مجموعه، در نشستی که با مدیر کل و معاونت های بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان داشت، اظهار کرد: پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اصفهان می تواند بیانگر و نشان دهنده نقش بسیار تاثیرگذار مردم اصفهان در دوران انقلاب و دفاع مقدس باشد.

مشاور رهبر معظم انقلاب با بیان این مطلب که در حق اصفهان کم لطفی شده و موزه دفاع مقدس آن هنوز به بهره برداری نرسیده است، افزود: در اصفهان با تشکیل هیات امنایی از ادارات، سازمان ها، سرداران و امیران می توان روند ساخت موزه را تسریع و انتظار خانواده شهدا را برآورده کرد.

صفوی با اشاره به این نکته که بیان واقعیت های دفاع مقدس در قالب هنر بسیار تاثیر گذار است، گفت: باید تلاش شود تا در بیان محتوا و ارزش های ناب دفاع مقدس از ابزارهای نوین و با بهره گیری از پیشرفته ترین سیستم که قابل ارائه بین المللی باشد، استفاده شده تا مخاطبین نهایت بهره مندی را داشته باشند.

وی در پایان با تشکر از تمام اقدامات انجام شده در این راستا تصریح داشت: با پیگیری و استفاده از همه توانمدی های موجود در استان و کشور ، در روند اجرایی این پروژه عظیم معنوی، همکاری های لازم به عمل خواهد آمد.

