به گزارش خبرنگار مهر، دولت یازدهم با محوریت حسن روحانی رئیس جمهور برای فراخوان انصراف داوطلبانه یارانه‌بگیران کارگروه ویژه به ریاست مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور تشکیل داده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور(رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات؛ اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه شامل تدوین محتوای فعالیت های تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات و تهیه و اجرای برنامه های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروه های مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح است.

به گزارش مهر، هیات وزیران اخیرا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌های میان‌بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم‌گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تشکیل 12 کارگروه تخصصی موافقت کرده است.

این کارگروه‌ها عبارتند از:

1-کارگروه اقتصاد کلان

2- کارگروه تنظیم بازار

3- کارگروه انرژی

4-کارگروه خانوار

5 -کارگروه سلامت

6- کارگروه حمل و نقل

7- کارگروه محیط زیست

8 -کارگروه صنعت و معدن

9-کارگروه امنیت و امور انتظامی

10-کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه

11-کارگروه اطلاع‌رسانی ارتباطات وتبلیغات

12- کارگروه کشاورزی