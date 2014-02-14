پایگاه جمعیت هلال احمر خورزان دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان صبح جمعه در آئین افتتاح پایگاه جمعیت هلال احمر خورزان اظهار داشت: این خانه با همکاری دهیاری روستای خورزان و با صرف هزینه ای بالغ بر 20 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

دکتر حمید رضا داوودیان فزود: این پایگاه با هدف ارتقا سطح توانمندی های جامعه داوطلبی، اشاعه فرهنگ امدادگری، ترویج خدمات داطلبانه و عام المنفعه و در راستای کرامت انسانی و افزایش پتانسیل داوطلب بومی آغاز به فعالیت کرد.

وی از برگزاری دوره های آموزشی کمک های اولیه، برنامه ریزی جهت برنامه های فرهنگی و اجتماعی و در راستای نیازهای روستا در این پایگاه خبر داد و گفت: اجرای اردوهای جهادی، جمع آوری کمک برای محرومان، تشکیل تیم های امداد و نجات روستایی و همکاری با نهادهای مستقر در روستا در خصوص ارتقا استاندارد های زندگی نیز از مهمترین برنامه های ما در روستای خورزان است.