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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

پایگاه جمعیت هلال احمر خورزان دامغان افتتاح شد

پایگاه جمعیت هلال احمر خورزان دامغان افتتاح شد

دامغان – خبرگزاری مهر: پایگاه داوطلبی جمعیت هلال احمر در روستای خورزان از توابع بخش امیرآباد دامغان طی آئینی با حضور جمعی از مسئولان، اعضای شورای اسلامی، دهیار و اهالی این روستا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان صبح جمعه در آئین افتتاح پایگاه جمعیت هلال احمر خورزان اظهار داشت: این خانه با همکاری دهیاری روستای خورزان و با صرف هزینه ای بالغ بر 20 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

دکتر حمید رضا داوودیان فزود: این پایگاه با هدف ارتقا سطح توانمندی های جامعه داوطلبی، اشاعه فرهنگ امدادگری، ترویج خدمات داطلبانه و عام المنفعه و در راستای کرامت انسانی و افزایش پتانسیل داوطلب بومی آغاز به فعالیت کرد.

وی از برگزاری دوره های آموزشی کمک های اولیه، برنامه ریزی جهت برنامه های فرهنگی و اجتماعی و در راستای نیازهای روستا در این پایگاه خبر داد و گفت: اجرای اردوهای جهادی، جمع آوری کمک برای محرومان، تشکیل تیم های امداد و نجات روستایی و همکاری با نهادهای مستقر در روستا در خصوص ارتقا استاندارد های زندگی نیز از مهمترین برنامه های ما در روستای خورزان است.

کد مطلب 2235929

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