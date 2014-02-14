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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

نخستین جشنواره منطقه ای برف و یخ در یاسوج برگزار شد

نخستین جشنواره منطقه ای برف و یخ در یاسوج برگزار شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر، نخستین جشنواره منطقه ای برف و یخ در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره صبح و عصر جمعه با حضور شش استان چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در پیست اسکی یاسوج برگزار شد.

در این جشنواره 108 شرکت کننده در بخشهای مجسمه سازی، اسکی، عکاسی، بازیهای بومی و محلی و پرف پیمایی به رقابت پرداختند.

همچنین آشپزی و پخت غذاهای بومی از دیگر برنامه های جنبی جشنواره برفی در یاسوج بود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان در رابطه با این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره برفی با حضور علاقمندان این استان و استانهای همجوار در رشته های ورزشی و هنری برگزار شد.

وی معرفی پتانسیل های گردشگری استان در فصل سرما را یکی از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری این گونه جشنواره ها نقش مهمی در توسعه صنعت توریسم زمستانی در استان خواهد داشت.

                                                

باقری افزود: این استان به عنوان یک مقصد گردشگری در فصول تابستان و بهار مطرح است که با معرفی فرصتها و قابلیتهای گردشگری زمستانی استان از جمله وجود برف و پیست اسکی، شاهد رشد گردشگر در این فصل خواهیم بود.

وی بیان کرد: برگزاری این جشنواره همچنین موجب معرفی هرچه بیشتر پیست اسکی کاکان یاسوج به ورزشکاران کشور و به ویژه حوزه جنوب می شود.

باقری بیان داشت: این جشنواره برفی در سالهای آینده به صورت ملی و بین المللی برگزار خواهد شد.

وی استقبال از این جشنواره را کم نظیر توصیف کرد و گفت: مردم ما تشنه شادی و نشاط هستند و یکی از مهمترین وظایف مسئولین ایجاد بستری مناسب و سالم برای رشد نشاط اجتماعی است.

باقری همچنین از برگزاری جشنواره هایی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فصول مختلف سال در راستای معرفی جاذبه های استان در فصل های مختلف خبرداد.

 

کد مطلب 2235965

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