بانک مرکزی نرخ ارزهای بانکی را ثابت نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ 38 ارز بانکی را برای روز جاری اعلام کرد که براین اساس قیمت تمام ارزها نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است، براین اساس نرخ دلار آمریکا 24,878 ریال، پوند انگلیس 41,663ریال و نرخ یورو 34,065 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 27,870 ریال، کرون سوئد 3,861 ریال، کرون نروژ 4,094 ریال، کرون دانمارک 4,566 ریال، روپیه هند 403 ریال ، درهم امارات عربی متحده 6,774 ریال، دینار کویت 88,564 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,728 ریال، یکصد ین ژاپن 24,439ریال، دلار هنگ کنگ 3,208 ریال، ریال عمان 64,618 ریال، دلار کانادا 22,646 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,293 ریال، لیر ترکیه 11,395 ریال، روبل روسیه 709 ریال و ریال قطر 6,833 ریال است.

نرخ یکصد دینار عراق 2,136 ریال، لیر سوریه 174 ریال، دلار استرالیا 22,473 ریال، ریال سعودی 6,633 ریال، دینار بحرین 65,989 ریال، دلار سنگاپور 19,760 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,902 ریال، یکصد روپیه نپال 25,042 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,035 ریال، یوان چین 4,100 ریال، یکصد بات تایلند 76,954 ریال، رینگیت مالزی 7,525 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,391 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13,483 ریال، افغانی افغانستان 440 ریال، منات آذربایجان 31,716 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,563 ریال، سامانی تاجیکستان 5,182 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,957ریال اعلام شد.