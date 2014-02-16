به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پروین فرشچی در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: از نظر تخصصی به طور کامل با انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور را از دو دیدگاه تخصصی و سازمانی می توان بررسی کرد که هم از دیدگاه تخصصی و هم از دیدگاه معاونت دریایی سازمان با این قضیه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است.

به گفته وی، این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و نه تنها برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و بخصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکلهای آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.

به گفته فرشچی، البته این پروتکل هنوز امضا نشده، اما پیش‌نویس آن تهیه و بارها در منطقه اعلام شده است، ولی از آنجایی که به زودی این پروتکل امضا می شود، هرگونه فعالیت در دریای خزر بایستی با مجوز دبیرخانه کنوانسیون تهران انجام شود.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست یادآور شد: مسئولان باید بدانند از آنجایی که دریای خزر بین پنج کشور حاشیه مشترک المنافع است، هر یک از عملکردهای ما چهار برابر از سوی کشورهای منطقه تبعات خواهد داشت که با توجه به خصوصیات شکننده و بسته بودن دریای خزر اثرات یک طرح بدون مطالعه در چنین اکوسیستمی کاملا روشن است.

وی تاکید کرد: مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.

همچنین مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان محیط زیست در پاسخ به مهر در خصوص انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی گفت: مهرماه امسال رئیس سازمان محیط زیست با وزیر نیرو نامه ای مکاتبه کرد و خواستار توقف اجرای طرح نمک زدایی و انتقال آب دریای خزر به استان سمنان شد؛ چراکه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است.

به گفته رامین شادی، این معاونت از وزارت نیرو درخواست تغییر گزینه فنی و مکانی این طرح را کرده است؛ چراکه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیان بار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان 6.3 متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود 12 هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.

وی همچنین یادآور شد: معاونت دریایی سازمان محیط زیست به وزارت نیرو پیشنهاد داده که بجای انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از سد کسیلیان در استان مازندران آب را به فلات مرکزی انتقال دهند؛ چراکه با این اقدام هم مسافت انتقال نصف می شود هم با توجه به اینکه آب پشت این سد شیرین است نیازی به استفاده از آب شیرین کن ها وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه این سد در ارتفاع قرار دارد، ضرورت پمپاژ آب نیز برطرف می شود. بنابراین با توجه به جمیع جهات هزینه های انتقال آب از این سد به فلات مرکزی بسیار کاهش می یابد و از نظر اقتصادی و اجتماعی مرقون به صرفه است.