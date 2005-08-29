نگين را اجرا نخواهم كرد

"مهرداد ضيايي"، بازيگر و كارگردان تئاتر، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب گفت: به دليل عدم رضايت آقاي امجد نمي توانم نمايش نگين را اجرا كنم . به همين دليل قصد دارم نمايش " رقص در تاريكي " نوشته عليرضا نادري را روي صحنه ببرم.

وي افزود: آقاي نادري هم اكنون مشغول نگارش اين نمايشنامه است و نوشتن آن احتملا تا هفته آينده به پايان مي رسد . فعلا طرح يك صفحه اي اين نمايش را به شوراي نظارت و ارزشيابي ارايه داده ايم كه در صورت تصويب تمرينات را شروع خواهيم كرد.

ضيايي خاطرنشان كرد: به دليل كامل نشدن متن تعداد پرسوناژها و بازيگران مشخص نيست و با تكميل نمايشنامه عوامل كار نيز مشخص خواهند شد. ضمن اينكه نمايشنامه كامل را هم بايد به اداره نظارت تحويل دهيم.

گفتني است زمان اجراي اين نمايش آبان ماه امسال در سالن شماره دو مجموعه تئاتر شهر است.