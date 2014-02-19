محسن موسوی چهره‌پرداز فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش که توانست سیمرغ بهترین طراحی چهره پردازی را برای این فیلم در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از آن خود کند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طراحی گریم برای فیلم سینمایی «رستاخیز» به دلیل وجود شرایط و حساسیت‌های موجود و همچنین حضور بازیگران در بیابان بسیار سخت بود.

به گفته وی، گروه فیلمبرداری ناگزیر بودند در گرمای 50 درجه سانتی گراد و طوفان‌های بیابانی کار کنند که این امر در اجرا و ماندگاری گریم تاثیر داشت.

وی ادامه داد: در طول فعالیت‌های سینمایی خود بیش از 100 ساعت کار تاریخی انجام داده‌ام که تجربه این کارها در فیلم سینمایی «رستاخیز» به کمک آمد.

موسوی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه برای طراحی چهره معصومین در این فیلم سینمایی از شمایل و تمثال های عاشورایی تاثیر گرفته است، بیان کرد: نباید فراموش کرد که سالیان متمادی مردم چه از طریق نقاشی های قهوه خانه ای و چه در هیئت های عزاداری با چهره معصومینی چون حضرت عباس (ع) آشنا بوده اند. من به عنوان طراح چهره‌پرداز این شخصیت ها در این فیلم سینمایی نمی‌توانستم و نمی‌خواستیم بر باورهای مردم پا گذاشته و چهره متفاوتی از آنها را نشان دهم.

وی ادامه داد: برای طراحی چهره حضرت عباس(ع)، حضرت علی اکبر(ع) و ... 100 درصد از تمثال ها و شمایلی که در هیئت های عزاداری از آنها استفاده می شد، تاثیر گرفته ام. طراحی این چهره ها بسیار سخت و حساس بود چراکه تک تک مردم جامعه ما نگاهی یکسان به چهره چنین شخصیت های بزرگ مذهبی داشته و دارند که نمی توان قدمی فراتر از آن برداشت.

این طراح چهره‌پردازی بیان کرد: نمی دانم تا چه اندازه در طراحی چهره این شخصیت های بزرگ موفق بوده‌ام و تا چه اندازه توانسته ام به باورهای مردم نزدیک شوم.

برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر توضیح داد: برای انتخاب بازیگرانی که قرار بود نقش شخصیت های مذهبی «رستاخیز» را بازی کنند زمان زیادی گذاشتیم، به عنوان مثال برای انتخاب بازیگر حضرت عباس(ع) و حضرت علی اکبر(ع) از بیش از 60 جوان تست گرفتیم تا به این بازیگران برسیم.

موسوی در پایان گفت: البته هیچ کدام از بازیگرانی که در نهایت انتخاب شدند، نمی دانستند که قرار است در این فیلم چه نقشی را بازی کنند، آنها بعد از تست های گریم تازه متوجه شدند که قرار است چه نقش هایی را بازی کنند و همین امر باعث خوشحالی آنها شده بود.

این طراح چهره پردازی تاکید کرد وی درباره چالش های اخیر درباره این فیلم اظهارنظر نمی کند.