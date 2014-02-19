به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان انزلی و استقلال تهران از هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال از ساعت 15:30 امروز چهارشنبه در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف هم رفتند. صرفنظر از نتیجه عجیب، این مسابقه حواشی عجیب و مختص خودش را هم داشت.

* در حالی که لیدرهای باشگاه استقلال در اعتراض به صحبت‌های علی دایی با لباس رفتگران شهرداری در ورزشگاه حاضر شده بودند، محمد مایلی کهن هم به یکباره تصمیم گرفت تا قبل از این مسابقه با لباس رفتگران کنار زمین حضور یابد. مایلی کهن که این روزها رابطه‌اش با علی دایی مجددا شکراب شده است، این کار را در اعتراض به صحبت‌های سرمربی پرسپولیس انجام داد و در مصاحبه‌اش از خجالت دایی در آمد.

* تماشاگران ملوان که تعدادشان به حدود 5 هزار نفر می‌رسید در جریان مسابقه علیه پژمان نوری و مهرداد اولادی دو بازیکن سابق تیم خود که در استقلال بازی می‌کنند، شعار دادند. آنها همچنین برای پایین آوردن روحیه مهدی رحمتی، دانیل داوری دروازه‌بان تیم ملی ایران که در تیم برانشوایگ آلمان بازی می‌کند را تشویق کردند.

* کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی ایران برای تماشای این مسابقه خود را به ورزشگاه تختی رساند.

* مازیار زارع بازیکن تیم ملوان با شعار "مازیار قایقران" از سوی تماشاگران انزلی تشویق شد.

* بارش باران باعث لغزندگی زمین تختی شده بود. این مسئله کیفیت بازی را تحت تاثیر قرار داده و موجب لیز خوردن مدام بازیکنان شده بود.

* امیر قلعه نویی سرمربی استقلال که تیمش در دقایق ابتدایی دو گل دریافت کرده بود، به شدت نسبت به عملکرد بازیکنانش انتقاد داشت.