علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حاشیه‌های اخیر درباره اکران فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش گفت: درباره نشان دادن چهره معصومین یا کسانی که منتسب به آنها هستند آرای مختلفی وجود دارد، حتی در بین فقها نیز آرای مختلفی وجود دارد.

وی ادامه داد: برخی فقها نشان دادن تصاویر منتسبین به ائمه را در صورتی که حرمت آنها حفظ شود و توهینی صورت نگیرد، جایز می‌دانند. بعضی از بزرگان دین هم معتقد هستند که باید قداست ائمه و کسانی که مانند حضرت ابوالفضل (ع) منسوب به ائمه هستند، حفظ کرد و نباید چهره ایشان را نشان داد.

جنتی در توضیح بیشتر این موضوع عنوان کرد: ما هر چهره‌ای را که بخواهیم به‌نام معصوم و منتسبان به ائمه عرضه بکنیم، نمی تواند شان والای آنها را به خوبی نشان دهد و این یک عقیده است. ساخت فیلم «رستاخیز» هم از چندین سال پیش آغاز شده و همانطور که می دانیم تولید آن نیز سالها به طول انجامیده و امروز به نتیجه رسیده و ما در واقع از ثمرات کارهایی که در گذشته صورت گرفته استفاده می‌کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تصریح کرد: «رستاخیز» در مجموع فیلمی است که تا اندازه زیادی می‌تواند منعکس‌کننده حماسه عاشورا باشد. ما باید هنرمندان و سینماگران خودمان را تشویق کنیم که در این وادی وارد شوند تا بتوانند آثار تاریخی دینی و عمیقی را که داریم، منعکس کنند. در عین حال با توجه به واکنشی که مراجع عظام تقلید قم نشان دادند دغدغه ها و نگرانی‌هایی مطرح شده که طبیعتا اگر این فیلم بخواهد اکران شود باید به نحوی باشد که بتواند این نگرانی ها را مرتفع کند.