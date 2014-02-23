رشد 112 درصدی بودجه عمرانی شهردار گرگان در سال 93

به گزاش خبرنگار مهر، محسن احمدی شامگاه شنبه در شصت و دومین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: در سالهای قبل، افزایش رشد بودجه عمرانی 20 الی 30 درصد بوده در حالی که برای بودجه سال 93 ارتقا 112درصدی بودجه عمرانی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به بودجه در نظر گرفته شده در بخش عمرانی، تکمیل پروژه های نیمه تمامی همچون پارگینگ طبقاتی، مجموعه تجاری فرهنگی شهر گرگان، احداث شهرداری منطقه 2 و تقاطع غیر هم سطح جز اولویت های اصلی شهرداری گرگان است.

وی از شروع مطالعات پروژه های بزرگ، در چشم انداز افق های آینده در گرگان خبرداد و تصریح کرد: کار مطالعات و عملیاتی شدن 3 تقاطع غیر هم سطح در هر سال جز برنامه های شهردری گرگان است که از سال آینده اجرایی خواهد شد..

احمدی اضافه کرد: با مطالعات کارشناسان، اولین تقاطع در بین تقاطع های ضروری شناسایی خواهد شد که در خرداد ماه سال آینده کارعملیاتی پروژه آغاز می شود، همچنین کار مطالعاتی پروژه دوم تقاطع غیر هم سطح نیز تا پایان تابستان به پایان خواهد رسید که مرحله عملیاتی آن در مهر ماه آغاز می شود و به دنبال آن کار عملیاتی سومین تقاطع هم سطح نیز در سه ماه چهارم سال 93 آغاز خواهد شد.

وی بیان داشت: در کنار این پروژه ها به زیبایی و بهبود فضای شهری و پارکها نیز توجه خواهد شد از این رو تعداد 20 پارکی که در سال 92 کار عملیاتی آن آغاز شده بود در سال آینده خاتمه خواهد یافت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری گرگان در خاتمه یادآور شد: پیگیری بهبود و ساماندهی معابر و مبلمان شهری به صورت جدی در سال آینده یکی دیگر از برنامه های شهرداری گرگان است تا بهترین سبک زندگی و رفاه را برای شهروندان به همراه داشته باشد.