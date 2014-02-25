قصد اکران «رد کارپت» در نوروز را نداریم/ نمایش در نیمه اول 93

احمد احمدی تهیه کننده «رد کارپت» به خبرنگار مهر گفت: پس از واکنش هایی که از نمایش این فیلم در جشنواره فجر گرفتیم، با رضا عطاران به این نتیجه رسیدیم که هیچ تغییری روی فیلم ایجاد نکنیم.

وی با اشاره به اینکه «رد کارپت» را برای دریافت پروانه نمایش به اداره نظارت وزارت ارشاد ارائه کرده‌اند، بیان کرد: پخش‌کننده «رد کارپت» فیلمیران است که برنامه‌ای برای اکران در نوروز 93 ندارد، اما قطعا فیلم در نیمه اول سال 93 اکران عمومی خواهد شد.

احمدی با اشاره به نمایش این فیلم در جشنواره فجر گفت: «رد کارپت» در این دوره جشنواره با استقبال خوبی از طرف مردم و منتقدان روبرو شد و پیش‌بینی ما این است که در اکران عمومی هم فیلم موفق خواهد بود.

وی ادامه داد: جا دارد از برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر بخصوص آقای رضاداد دبیر جشنواره تشکر و قدردانی کنیم. جدا از مسائلی که عده ای اغلب پیش و پس از برگزاری هر دوره جشنواره به آن دامن می زنند و در هر مورد حق را به جانب خودشان می دانند، باید بدانیم که حواشی و اتفاقات اینچنینی برای تن رنجور و نحیف این سینما مضر است و می تواند این شرایط دامنگیر تمامی سینماگران این حیطه شود. اگر اندکی تحمل و قناعت را پیشه کنیم زودتر به آنچه شکوفایی این سینماست خواهیم رسید.

این تهیه‌کننده در پایان تاکید کرد: سینمای ما زمانی به اوج شکوفایی می رسد که همگی تحمل یکدیگر را داشته باشیم و بتوانیم حسادت، کینه و خصومت های شخصی و جناحی را از خود دور کنیم.

«رد کارپت» با بازی و کارگردانی رضا عطاران در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم به تهیه‌کنندگی احمد احمدی ساخته شده و محصول ایران نوین فیلم است.