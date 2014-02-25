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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

کتاب‌های پرفروش نیمه دوم بهمن اعلام شد؛

استقبال از «بینوایان»، «لبخند انار»، «گتسبی بزرگ» و «ضد» در شهر کتاب‌ها

استقبال از «بینوایان»، «لبخند انار»، «گتسبی بزرگ» و «ضد» در شهر کتاب‌ها

کتاب‌های «بینوایان» (ویکتور هوگو)، «لبخند انار» (هوشنگ مرادی کرمانی)، «گتسبی بزرگ» (اسکات فیتزجرالد) و مجموعه شعر «ضد» (فاضل نظری)، برخی از عناوین پرفروش شهر کتاب مرکزی در نیمه دوم بهمن‌ماه بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار فهرست عناوین پرفروش نیمه دوم بهمن ماه در فروشگاه مرکزی شهر کتاب، می‌توان عناوینی چون «بینوایان»، «لبخند انار»، «گتسبی بزرگ» و «ضد» را در این فهرست مشاهده کرد.

کتاب‌های تاریخی که در این مدت بیشترین فروش را در میان کتاب‌های این حوزه داشته‌اند، عبارت‌اند از: «تاريخچه فراماسونری»، «كودتا (28 مرداد سازمان سيا و ريشه‌های روابط ايران و آمريكا در عصر مدرن)»، «ما چگونه ما شديم»، «فراماسونری جهانی (افشا و نقد فلسفه فراماسونری)» و «مشروطه‌شناسی»

در حوزه ادبیات داستانی هم می‌توان نام‌هایی چون «ندای كوهستان»، «آپارتمان دريا»، «بار ديگر شهری كه دوست می‌داشتم»، «مادربزرگت رو از اين‌جا ببر» و «گتسبی بزرگ» را به عنوان کتاب‌های پرفروش دید.

«فيه‌مافيه (مقالات مولانا)» و «سوانح» هم عناوینی هستند که در زمینه کتاب‌های دینی و عرفانی بیشترین استقبال را داشته‌اند. در بخش کتاب‌های روانشناسی هم این عناوین بیشترین فروش را داشته‌اند: «از دولت عشق»، «قانون توانگری»، «وضعيت آخر»، «حكايت دولت و فرزانگی» و «معجزه سپاسگزاری».

در میان کتاب‌های شعر، مجموعه شعرهای «كوتاه بيا عمرم به نيامدنت قد نمی‌دهد»، «تو مشغول مردن‌ات بودی»، «باران برای تو می‌بارد»، «مادرد» و «ضد» به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند. «در پی معنا»، «ميزگرد پروست»، «نگاهی نو به فلسفه»، «در باب طبيعت انسان» و «روسو (قدم اول)» هم پرفروش‌های حوزه فلسفه هستند.

«سال سی (مجموعه عکس)»، «نورالدین پسر ایران»، «من زنده‌ام»، «حماسه الوند» و «دیار نزدیک» هم کتاب‌هایی هستند که در قفسه کتا‌ب‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند.

عناوینی که در میان کتاب‌های علمی، بیشترین فروش را در نیمه دوم بهمن داشته‌اند، عبارت‌اند از: «منشا انواع»، «تاریخچه زمان»، «فراسوی اینشتین»، «داستان زندگی و پژوهش‌های استیون هاوکینگ» و «100 اکتشافی که جهان را تکان داد».

«حتما عکس دیگری هم هست»، «نمایه رنگ»، «دست‌ها و چشم‌ها»، «روی جلدهای مرتضی ممیز» و «بنیان‌های طراحی در زیباسازی شهری» هم عناوین پرفروش حوزه هنر هستند.

«دانستنی‌های مصور كودكان»، «فليكس به سيرك می‌رود»، «ماری مامان می‌شود» (خاله‌بازی 1)، «جم‌جمك برگ خزون» و  «كتاب چهره‌سازی» نیز عنوان کتاب‌های پرفروش حوزه کودک است. عنواین پرفروش‌های نوجوان نیز در این مدت عبارت است از: «لبخند انار»، «فقط دخترها بخوانند»، «قصه‌های بیدل نقال»، «250 بازی پنج دقیقه‌ای با بچه‌ها» و «بینوایان».

کد مطلب 2243823

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