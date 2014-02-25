به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار فهرست عناوین پرفروش نیمه دوم بهمن ماه در فروشگاه مرکزی شهر کتاب، می‌توان عناوینی چون «بینوایان»، «لبخند انار»، «گتسبی بزرگ» و «ضد» را در این فهرست مشاهده کرد.

کتاب‌های تاریخی که در این مدت بیشترین فروش را در میان کتاب‌های این حوزه داشته‌اند، عبارت‌اند از: «تاريخچه فراماسونری»، «كودتا (28 مرداد سازمان سيا و ريشه‌های روابط ايران و آمريكا در عصر مدرن)»، «ما چگونه ما شديم»، «فراماسونری جهانی (افشا و نقد فلسفه فراماسونری)» و «مشروطه‌شناسی»

در حوزه ادبیات داستانی هم می‌توان نام‌هایی چون «ندای كوهستان»، «آپارتمان دريا»، «بار ديگر شهری كه دوست می‌داشتم»، «مادربزرگت رو از اين‌جا ببر» و «گتسبی بزرگ» را به عنوان کتاب‌های پرفروش دید.

«فيه‌مافيه (مقالات مولانا)» و «سوانح» هم عناوینی هستند که در زمینه کتاب‌های دینی و عرفانی بیشترین استقبال را داشته‌اند. در بخش کتاب‌های روانشناسی هم این عناوین بیشترین فروش را داشته‌اند: «از دولت عشق»، «قانون توانگری»، «وضعيت آخر»، «حكايت دولت و فرزانگی» و «معجزه سپاسگزاری».

در میان کتاب‌های شعر، مجموعه شعرهای «كوتاه بيا عمرم به نيامدنت قد نمی‌دهد»، «تو مشغول مردن‌ات بودی»، «باران برای تو می‌بارد»، «مادرد» و «ضد» به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند. «در پی معنا»، «ميزگرد پروست»، «نگاهی نو به فلسفه»، «در باب طبيعت انسان» و «روسو (قدم اول)» هم پرفروش‌های حوزه فلسفه هستند.

«سال سی (مجموعه عکس)»، «نورالدین پسر ایران»، «من زنده‌ام»، «حماسه الوند» و «دیار نزدیک» هم کتاب‌هایی هستند که در قفسه کتا‌ب‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند.

عناوینی که در میان کتاب‌های علمی، بیشترین فروش را در نیمه دوم بهمن داشته‌اند، عبارت‌اند از: «منشا انواع»، «تاریخچه زمان»، «فراسوی اینشتین»، «داستان زندگی و پژوهش‌های استیون هاوکینگ» و «100 اکتشافی که جهان را تکان داد».

«حتما عکس دیگری هم هست»، «نمایه رنگ»، «دست‌ها و چشم‌ها»، «روی جلدهای مرتضی ممیز» و «بنیان‌های طراحی در زیباسازی شهری» هم عناوین پرفروش حوزه هنر هستند.

«دانستنی‌های مصور كودكان»، «فليكس به سيرك می‌رود»، «ماری مامان می‌شود» (خاله‌بازی 1)، «جم‌جمك برگ خزون» و «كتاب چهره‌سازی» نیز عنوان کتاب‌های پرفروش حوزه کودک است. عنواین پرفروش‌های نوجوان نیز در این مدت عبارت است از: «لبخند انار»، «فقط دخترها بخوانند»، «قصه‌های بیدل نقال»، «250 بازی پنج دقیقه‌ای با بچه‌ها» و «بینوایان».