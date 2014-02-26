خدمت بسیج جامعه پزشکی به 3.4 میلیون نفر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قائد امینی سه‌شنبه‌شب در جمع مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی با حضور در مناطق محرو م کشور کارهای خیلی خوبی در سطح کشور انجام داده است که در نوع خود بی نظیر است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری بسیج جامعه پزشکی به3.4 میلیون نفر در حوزه های مختلف خدمات رسانی کرده است افزود:مبلغ ریالی این کمک‌ها 300 میلیارد ریال بوده که به صورت رایگان توسط پزشکان انجام گرفته است.

امینی اضافه کرد:خدمات بسیج جامعه پزشکی علاوه بر داخل کشور به خارج کشور نیز بوده و در کشور عراق و کشورهای بحران زده نیز حضور فعال داشته است.

تحقق حماسه اقتصادی در حوزه سلامت با همت جهادی

معاون امداد و درمان بسیج پزشکی کشور بیان کرد: بدون شک این حماسه اقتصادی در حوزه سلامت با همت جهادی محقق خواهد شد.

امینی خاطر نشان کرد: استان بوشهر در برخی از حوزه‌ها در سطح کشور در رتبه‌های پائین بوده که با حضور دکتر رئیسی هم اکنون در جمع سه استان برتر کشور قرار دارد که امر با همت جامعه پزشکی محقق شده است.

وی هدف از برپایی بیمارستان‌های صحرایی را تمرین کارآمد در مواقع بحران، توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات با کیفیت عنوان کرد و گفت: این بیمارستان صحرایی آخرین بیمارستانی است که در سال جاری در استان بوشهر استقرار پیدا می کند.