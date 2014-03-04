به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، خورخه گوتیه رس مسئولیت نویسندگی و کارگردانی فیلم «کتاب زندگی» را بر عهده دارد که داستان این کتاب در تعطیلات مکزیکی روز مردگان اتفاق می افتد.

خورخه گوتیه رس که فیلم انیمیشن جدید کمپانی فاکس یعنی «کتاب زندگی» را کارگردانی کرده و از نویسندگان آن نیز بوده است، خود را یکی از دوستداران بزرگ فیلم های انیمیشن خواند و گفت همیشه دوست دارد امتیاز اقتباس سینمایی از کتاب هایی را که با عنوان «هنر...» شروع می شوند، بخرد و آنها را به فیلم تبدیل کند.

او می گوید همیشه از اینکه ایده های هنرمندانه یک کتاب کارتونی در بخش پایانی فیلم انیمیشن به شدت تغییر می کند، ناراحت شده است. وی می افزاید: من تمام کتاب هایی را که فیلم های انیمیشن از آنها ساخته می شوند، دیده ام و بزرگترین ناراحتی ام این است که می بینم چه طراحی های هنری زیبایی دارند و بعد فیلم هایی که از روی آنها ساخته می شوند به هیچ وجه شباهتی به آن ها ندارند! بنابراین ضرورت ما برای ساخت این فیلم این بود که طراحی های هنری کتاب باید دقیقا در طراحی های فیلم هم رعایت شوند.

وی گفت در این پروژه تمام هنرمندان با قلب و روحشان و با تمرکز بر این ایده، کار کردند.

فیلم «کتاب زندگی» از سوی کمپانی های فاکس انیمیشن و ریل اف اکس انیمیشن استودیوز ساخته شده است. گیلرمو دل تورو یکی از تهیه کنندگان این پروژه است که داستانش در یکی از تعطیلات مکزیکی روز مردگان اتفاق می افتد و ماجرای مرد جوانی به نام مانولو را تعریف می کند که بین انتخاب کارهایی که خودش می خواهد انجام دهد و کارهایی که خانواده اش از او می خواهند که انجام دهد، گیر کرده است. او در نهایت بین سه دنیای مختلف سفر می کند تا بتواند خود حقیقی اش را کشف کند.

چنینگ تیتوم و زوئی سالدانا دو صداپیشه اصلی این فیلم انیمیشن هستند. از دیگر صداپیشگان این فیلم می توان به دنی تریو، آیس کیوب، کریستینا اپلگیت و دیگو لونا اشاره کرد.

گوتیه رس می گوید برای این فیلم که روز هفدهم اکتبر 2014 اکران می شود، از هنرهای محلی مکزیکی، فیلم های قدیمی مکزیکی و داستان های دوران کودکی اش الهام گرفته است. او می گوید: تمام آلبوم های مورد علاقه ام، تمام کتاب ها و فیلم های مورد علاقه ام داستان های شخصی ای هستند که در فرهنگی بسیار ویژه به وقوع می پیوندند اما در عین حال جهانی نیز هستند. بنابراین می خواستم چیزی بسازم که در خانواده خودم اتفاق افتاده باشد، اما آن را برای دنیا قابل درک کنم.

کمپانی فاکس انیمیشن طراحی های هنری این فیلم را از روز دوشنبه در گالری ایس بورلی هیلز به نمایش گذاشت. در این نمایشگاه موسیقی این فیلم نیز شنیده می شد.