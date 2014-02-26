«پستچی پابلو نرودا» به کاشان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کوشک جلالی که قرار است نمایش «پستچی پابلو نرودا» زیباترین روایت عاشقانه جهان را اجرا کند درباره این اثر گفت: این نمایشنامه مربوط به سال‌های آخر زندگی پابلو نرودا است و همچنین نگاهی دارد به کودتای شیلی در سال 1973ضمن این که داستان عشقی هم هست و مسائل سیاسی در جنب داستان اصلی پیگیری می‌شود.

علیرضا کوشک جلالی اجرا در شهر کاشان را دومین فعالیت شهرستانی خود پس از سال‌های حضور در آلمان خواند و اظهار کرد: این نمایش در واقع تاثیر هنر را بر روی مردم نشان می‌دهد و نقشی که یک شاعر در این میان می‌تواند داشته باشد و این که چگونه مردم را به سمتی هدایت کند.

وی با بیان این که این اثر را رسانه ها زیباترین روایت عاشقانه جهان توصیف کرده اند، ادامه داد: این نمایشی درباره دوستی و عشق، درباره شعر و لذت، درباره آزادی و سیاست! این متن در واقع در ابتدا یک رمان بوده که به نمایشنامه تبدیل شده است و به عنوان یکی از زیباترین رمان‌های عشقی جهان از آن نام برده شده است ضمن اینکه از روی آن فیلم‌هایی هم ساخته شده است.

وی درباره شیوه اجرایی که برای به صحنه بردن این نمایش به کار برده است توضیح داد: به نظرم شیوه اجرایی از دل نمایشنامه در‌می‌آید. این نمایش هم یک اثر رئالیستی شاعرانه است که سعی کردم به متن وفادار باشم ضمن اینکه مطابق شیوه خاص کارگردانی خودم آن را با زبان طنز به روی صحنه می‌آورم.

کارگردان «خدای کشتار» و «رابینسون و کروزوئه» درباره مشکلات پیش رویش در اجرای نمایش در شهرستان گفت: عمده مشکلات همان مسائل کلی مربوط به تئاتر ایران است. گاهی سر حذف یک کلمه کلی باید انرژی از دست بدهی و حاشیه‌ها واقعا نمی‌گذارند که یک کارگردان تمام تمرکزش را به روی اجرای نمایش بگذارد.

«پستچی پابلو نرودا» با بازی سحر خداداده، احمد صابر، سید مجتبی جدی و زهره استادی هر روز ساعت 18:30 در تئاتر شهر کاشان به صحنه می‌رود. این اثر نمایشی در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با کارگردانی علیرضا کوشک جلالی با بازیگران آلمانی اجرا شد.