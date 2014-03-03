علی اکبر فرهنگی معمار ارتباطات اسلامی ماست

به گزارش خبرنگار مهر ، آئین تجلیل از علی اکبر فرهنگی چهره ماندگار و پدر مدیریت رسانه کشور عصر امروز دوشنبه 12اسفند با حضور مسئولان و چهره های فرهنگی کشور در کتابخانه ملی برگزار شد.

غلامرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاست گذاری آئین تجلیل از استاد فرهنگی در ابتدای این برنامه گفت: حق فرهنگ این کشور چنین برنامه ای است. حق دکتر فرهنگی هم همین است که ما همینجا جمع شویم و به ایشان بگوییم که باعث شده کشورمان افرادی را داشته باشد که به خاطرشان به خود می بالد.

وی افزود: همه کارهای این مراسم را جوانان انجام داده اند البته وظیفه شان است چون همه ما وظیفه داریم از بزرگانمان تجلیل کنیم.

سپس پیام وزیرعلوم به برنامه تجلیل از استاد فرهنگی قرائت شد.

باقر ساروخانی پیشکسوت حوزه روابط عمومی نیز در این برنامه گفت: دوستی من و آقای فرهنگی مربوط به سال 47 می شود یعنی به زودی سابقه این دوستی به نیم قرن خواهد رسید. ایشان از همان روزها بین دوستانش ویژه و برجسته بود. در حالی که همه افرادی که در دانشکده علوم اجتماعی آن روزگار درس می خوانده اند انسانهای وارسته ای بوده اند به هر حال رابطه دوستی ما از آن دانشکده آغاز شد. فرهنگی کسی است که می تواند سازماندهی کند اما سازماندهی همراه با دانش. راه اندازی رشته تحصیلی مدیریت رسانه توسط ایشان یک گام بلند بود که امروز به میزان اهمیت آن پی برده ایم.

این پیشکسوت روابط عمومی در ادامه افزود: از طرفی این شخصیت توانایی بالایی در ارتباط رسانی دارد و می توانم بگویم معمار ارتباطات اسلامی ماست. ایشان کتاب ارتباطات اسلامی را بیهوده تالیف نکرده است. فرهنگی همیشه توانسته چراغ راه دانشجویان، همکاران و دوستانش باشد و در عین حال یکی از بزرگترین صفات او معلمی است. او معلم بوده ، هست و خواهد بود. شاهد مثال این حرف هم شاگردانش هستند که مانند پروانه دور این شمع جمع شده اند.

وی گفت: معلمی دکتر فرهنگی تنها در انتقال دانش نیست چون خیلی از ما معلمها اشتباها قصد داریم دانش را به زور در مغز دانشجویان تزریق کنیم اما دانشی که فرهنگی متولی آن است به معنی تولید انگیزه است کلاسهای فرهنگی در دانشگاه همیشه بهشت بودند نه آن کلاسی که باعث می شود دانشجو از آن بترسند. برخی دانشجو را یک جعبه تلقی می کنند و قصد پر کردنش را دارند. فرهنگی چنان دیدی از دانشجو ندارد و نیت آن تربیت عده ای فرهیخته است.

ساروخانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: علی اکبر فرهنگی یک عالم و چراغ راه دانش است بویژه دانش ارتباطات و نام او همیشه باقی خواهد ماند.

حاضران در سالن این برنامه در این قسمت از سخنان ساروخانی وی را مورد تشویق قرار دادند.

این استاد روابط عمومی در پایان سخنانش تصریح کرد: زنده باد دکتر فرهنگی که توانست همه آنهایی را که اطرافش بودند برجسته کند. بهترین صفت او عاشق بودن است او عاشق انسانهاست. عاشق دانشجویان و اطرافیانش است و همیشه دیده ام که از کارش لذت می برد. یک بار که ایشان مریض و در منزل بود من، باقی دوستان و همسرش به او اصرار کردیم که برای تدریس به دانشگاه نرود اما او زیر بار چنین خواهشی نرفت چون جانش در گرو دانش است.