ادامه ناآرامی ها در تایلند/ دو معترض در بانکوک زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست با اشاره به ادامه ناآرامی ها در پایتخت تایلند از تیراندازی در نزدیکی پارک لومپینی در بانکوک و محل تجمع معترضان تایلندی و زخمی شدن دو نفر خبر داد که برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.



یکی از مجروحین که یک زن 31 ساله بوده، از بیمارستان مرخص شده است. در پی اعلام پایان عملیات تعطیلی بانکوک از سوی سوتهپ تاگسوبان رهبر معترضان این نخستین حادثه در نزدیکی مقر اعتراضات در بانکوک بوده است.



سوتپ تاگسویان رهبر معترضان ضد دولتی تایلند هفته گذشته در جمع معترضان در بانکوک گفت: معترضان روز سوم مارس صحنه تظاهرات و نقاط اشغال شده در محل های تجمع خود به غیر از پارک لومپینی را تخلیه می کنند، زیرا از این پس تمامی فعالیت های بعدی به این مکان منتقل می شود.



هدف از پایان تظاهرات ضد دولتی در تایلند تحت فشار قرار دادن نخست وزیر بوده، این درحالیست که وی بارها چنین درخواستی را رد کرده است.